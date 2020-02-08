Сборная России по хоккею уступила команде Швеции со счётом 2:5 в матче третьего этапа Евротура.
В составе российской сборной шайбы забросили Павел Порядин (48-я минута) и Павел Кудрявцев (54).
Для российской команды это второе поражение подряд на Шведских играх. В первом матче сборная России уступила финнам. Таким образом россияне занимают последнее, четвёртое место в турнирной таблице Шведских игр, не имея в активе набранных очков. Первое место занимают шведы (6), вторыми идут чехи (3), третьими - финны (3).
Ранее женская сборная России по хоккею заняла третье место в финале Евротура — Турнире шести наций, который проходит в Швеции. В матче за бронзовые медали россиянки обыграли сборную Швейцарии со счётом 3:1, писал NEWS.ru.
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