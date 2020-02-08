https://static.news.ru/photo/80040de6-4a9c-11ea-917f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russiahockey/facebook.com

Сборная России по хоккею уступила команде Швеции со счётом 2:5 в матче третьего этапа Евротура.

В составе российской сборной шайбы забросили Павел Порядин (48-я минута) и Павел Кудрявцев (54).

Для российской команды это второе поражение подряд на Шведских играх. В первом матче сборная России уступила финнам. Таким образом россияне занимают последнее, четвёртое место в турнирной таблице Шведских игр, не имея в активе набранных очков. Первое место занимают шведы (6), вторыми идут чехи (3), третьими - финны (3).

Ранее женская сборная России по хоккею заняла третье место в финале Евротура — Турнире шести наций, который проходит в Швеции. В матче за бронзовые медали россиянки обыграли сборную Швейцарии со счётом 3:1, писал NEWS.ru.