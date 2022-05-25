Маршал Василевский: как российский вратарь разрывает НХЛ Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» феерит в плей-офф и ведёт свою команду к третьему подряд Кубку Стэнли

Андрей Василевский / Фото vk.com/vasya_30

Пока на чемпионате мира по хоккею ведущие сборные мира без участия России разыгрывают золотые медали, честь страны в НХЛ достойно отстаивают несколько игроков. Среди них голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский, который переписывает рекорды лиги и ведёт свою команду к очередной победе в Кубке Стэнли. Рассказываем подробнее об успехах российского вратаря.

Засуши меня

Во втором раунде плей-офф нестабильно игравшая в регулярке «Тампа» с лёгкостью разобралась с лучшей командой нынешнего первенства — «Флоридой Пантерз». «Молниям» понадобилось всего четыре матча, которые Василевский предсказуемо провёл от звонка до звонка.

Голкипер выдал просто фантастическую серию, пропустив всего три шайбы в четырёх матчах. Особенно ему удалась решающая встреча, в которой он оформил шатаут, отразив целых 49 бросков по своим воротам. Василевскому удалось установить рекорд по количеству сухих матчей в завершающих играх серий плей-офф НХЛ. До него этого никому не удавалось сделать шесть раз.

Это наш лучший игрок — в плей-офф, в регулярном чемпионате. В каждой игре он выкладывается на сто процентов. Все стараются привнести в игру свою энергию. Когда он делает эти сейвы, скамейка запасных загорается, все приходят в восторг, — такую ёмкую и весьма показательную оценку вратарю дал российский форвард «Тампы» Никита Кучеров.

У «Флориды», кстати, ворота в серии с «Тампой» защищал другой российский вратарь — гораздо более опытный Сергей Бобровский. Заслуженному мастеру в четырёх матчах пришлось капитулировать десять раз. Ещё три шайбы «Молнии» забросили в пустые ворота.

Сергей Бобровский vk.com/sergei_bobrovsky

Привычка отражать

Фееричная игра Василевского в НХЛ, будь то регулярка или плей-офф, давно перестала удивлять болельщиков. В 2019 году российский голкипер получил суперпрестижный приз «Везина Трофи», который вручается лучшему голкиперу регулярного чемпионата. Вратарь стал лишь вторым россиянином, которому удалось взять трофей. До этого приз дважды — в 2013 и 2017 годах — уходил Бобровскому.

В том «везиноносном» сезоне Василевский оформил шесть «сухарей», отразил 92,5 процента бросков по своим воротам и в среднем пропускал 2,40 гола за игру. В этом году показатели россиянина в регулярке немного скромнее, но недочеты в игре в основном турнире Василевский компенсирует блестящим плей-офф.

Сейчас голкипера уже включают в число претендентов на «Конн Смайт Трофи» — приз, который вручается лучшему хоккеисту в плей-офф. Василевский уже был удостоен его в прошлом году, а два раза подряд титул завоёвывают достаточно редко.

Это немного деморализует соперников — они видят на другой стороне площадки Василевского, и нет ощущения, что ему можно забить. Хорошо для нас, что он в нашей команде. При этом сидя здесь, на пресс-конференции, он благодарит своих одноклубников за количество бросков, которые они заблокировали, — рассказывал главный тренер «Тампы» Джон Купер.

История успеха

Василевский перебрался в Северную Америку в 2014 году, причем молодому вратарю сразу, в отличие от многих соотечественников, удалось закрепиться в НХЛ. «Тампа» доверилась молодому вратарю и не прогадала. При непосредственном участии голкипера команда взяла два Кубка Стэнли подряд и в нынешнем сезоне полна решимости оформить хет-трик.

В НХЛ Василевский переехал из «Салавата Юлаева», воспитанником которого он как раз и является. Уже с 18-летнего возраста голкиперу стали доверять место в воротах в матчах КХЛ, зачастую вундеркинд проводил очень качественные встречи.

Успел Василевский засветиться и в сборной России. Вместе с национальной командой он стал чемпионом мира в 2014 году, а также взял две бронзы в 2017-м и 2019-м. К сожалению, талантливый вратарь проехал мимо Олимпиад: в 2014-м он был слишком молод и не смог выиграть конкуренцию за место в составе у других крутых мастеров, а в 2018-м и 2022-м НХЛ отказалась отпускать игроков на турнир.

Сейчас вратарю всего 27 лет, играть на высоком уровне он сможет ещё очень долго, лишь бы не было травм. Очень хочется верить, что дальнейшие подвиги Василевского будут связаны не только с НХЛ, но и со сборной России.