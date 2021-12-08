Василевский стал вторым вратарём в истории НХЛ, выигравшим 60 матчей за год
Сергей Стариков
Сергей Стариков
09:58, 08 декабря 2021
Андрей ВасилевскийФото: Ryan Remiorz/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский помог команде одержать 60-ю победу в календарном году и вышел на второе место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по данному показателю среди голкиперов. На данный момент отечественный спортсмен уступает лишь стражу ворот «Чикаго Блэкхокс» Марку-Андре Флёри. Об этом сообщает Twitter-аккаунт NHL Public Relations.
Достичь отметки в 60 побед за календарный год Василевский сумел по итогам матча регулярного чемпионата между «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.
В составе гостей голами отметились Патрик Марун (11-я минута), Кори Перри (58-я) и Ондржей Палат (60-я). У хозяев отличились Ник Судзуки (25-я) и Майк Хоффман (28-я).
Василевский одержал 60-ю победу в календарном году и вышел на чистое второе место по этому показателю, обойдя известного по выступлениям за «Филадельфия Флайерз» Бернарда Парента (59). Первое место занимает Марк-Андре Флёри (62).
Ранее сообщалось, что российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счёт четыре очка в матче с «Чикаго Блэкхокс» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард достиг отметки в 500 результативных баллов в заокеанском первенстве и вошёл в топ-20 отечественных бомбардиров.