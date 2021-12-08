Василевский стал вторым вратарём в истории НХЛ, выигравшим 60 матчей за год

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский помог команде одержать 60-ю победу в календарном году и вышел на второе место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по данному показателю среди голкиперов. На данный момент отечественный спортсмен уступает лишь стражу ворот «Чикаго Блэкхокс» Марку-Андре Флёри. Об этом сообщает Twitter-аккаунт NHL Public Relations.

Достичь отметки в 60 побед за календарный год Василевский сумел по итогам матча регулярного чемпионата между «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе гостей голами отметились Патрик Марун (11-я минута), Кори Перри (58-я) и Ондржей Палат (60-я). У хозяев отличились Ник Судзуки (25-я) и Майк Хоффман (28-я).

Andrei Vasilevskiy became the second goaltender in NHL history to win 60 games in a calendar year (regular season & playoffs combined). #NHLStats : https://t.co/WlxpFDDTXQ pic.twitter.com/qsKIjACb57 — NHL Public Relations (@PR_NHL) December 8, 2021

Василевский одержал 60-ю победу в календарном году и вышел на чистое второе место по этому показателю, обойдя известного по выступлениям за «Филадельфия Флайерз» Бернарда Парента (59). Первое место занимает Марк-Андре Флёри (62).

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин записал на свой счёт четыре очка в матче с «Чикаго Блэкхокс» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард достиг отметки в 500 результативных баллов в заокеанском первенстве и вошёл в топ-20 отечественных бомбардиров.