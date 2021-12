Василевский стал вторым вратарём в истории НХЛ, выигравшим 60 матчей за год

Достичь отметки в 60 побед за календарный год Василевский сумел по итогам матча регулярного чемпионата между «Монреаль Канадиенс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе гостей голами отметились Патрик Марун (11-я минута), Кори Перри (58-я) и Ондржей Палат (60-я). У хозяев отличились Ник Судзуки (25-я) и Майк Хоффман (28-я).