Василевский установил рекорд НХЛ по победам за календарный год

В составе победителей голами отметились Алекс Киллорн (24-я минута) и Виктор Хедман (36-я). У гостей автором единственной заброшенной шайбы стал Тома Шабо (16-я).

Василевский отразил 25 бросков и помог команде выиграть 19-й матч в нынешнем регулярном чемпионате и 63-й — суммарно в календарном году. По этому показателю он обошёл вратаря Марка-Андре Флёри, в настоящее время защищающего цвета «Чикаго».