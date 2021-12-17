Василевский установил рекорд НХЛ по победам за календарный год

Российский голкипер команды «Тампа-Бэй Лайтнинг» помог команде выиграть 63-й матч в нынешнем календарном году и обновил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по этому показателю среди вратарей. Достижение удалось установить в домашней встрече с «Оттавой Сенаторз», завершившейся в пользу хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей голами отметились Алекс Киллорн (24-я минута) и Виктор Хедман (36-я). У гостей автором единственной заброшенной шайбы стал Тома Шабо (16-я).

Василевский отразил 25 бросков и помог команде выиграть 19-й матч в нынешнем регулярном чемпионате и 63-й — суммарно в календарном году. По этому показателю он обошёл вратаря Марка-Андре Флёри, в настоящее время защищающего цвета «Чикаго».

Andrei Vasilevskiy picked up his sixth straight victory to help the @TBLightning extend their home win streak to six games. #NHLStats : https://t.co/APmf2zQ9mR pic.twitter.com/g8HL9XYXHL — NHL Public Relations (@PR_NHL) December 17, 2021

В России Василевский известен по выступлениям за «Салават Юлаев». В 2012 году он был выбран под общим 19-м номером на драфте НХЛ, а в 2014-м пополнил состав «Тампа-Бэй». Впоследствии он помог команде дважды завоевать Кубок Стэнли. При этом сам Андрей является обладателем приза лучшему голкиперу лиги («Везина Трофи»), а в 2021-м получил награду лучшему игроку плей-офф («Конн Смайт Трофи»).

Ранее Александр Овечкин открыл счёт в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго». Россиянин отличился на 24-й минуте. Эта шайба стала 274-й в его карьере, заброшенной в большинстве, — повторение рекорда лиги.