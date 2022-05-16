Без Овечкина и Малкина: как сложился для россиян первый раунд плей-офф НХЛ Сразу несколько классных хоккеистов из России прекратили борьбу за титул

Фото Алексей Филиппов/РИА Новости

В НХЛ завершился первый раунд плей-офф. В счастливые и беззаботные времена это означало то, что играющая на чемпионате мира сборная России вот-вот получит усиление в виде нескольких завершивших борьбу за Кубок Стэнли классных хоккеистов, однако в этом году усиливать некого. Рассказываем подробнее об успехах и неудачах российских хоккеистов в первых противостояниях.

Грустные «пингвины»

Евгений Малкин, не так давно восстановившийся после травмы, к плей-офф наконец-то набрал оптимальную форму. Центрфорвард «Питтсбург Пингвинс» выдал несколько классных матчей и набрал «3+3» по системе «гол плюс пас». Его команда захватила инициативу в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс», но затем позволила сопернику совершить камбэк и проиграла три матча кряду. В решающей седьмой встрече Малкин молчал, зато другой россиянин стал главным героем.

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин стал автором решающего гола в овертайме, который вывел его команду в следующий раунд. «В принципе, они с первой игры давали мне бросать, но я почему-то не бросал. Может, правда всех послушать и начать бросать?» — в шутку сказал россиянин после матча.

Другим героем серии стал российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин. Голкипер чередовал удачные матчи с неудачными, но в нужный момент оказался на высоте. Россиянин также обновил пару рекордов. В семи матчах Шестёркин сделал 255 сейвов, такого количества спасений не было ни у одного вратаря команды за всю историю. Первые сто бросков Шестёркин отразил уже в стартовых двух встречах.

Игорь Шестёркин vk.com/igorshestyorkin

Прощание со снайперами

Очень рано борьбу за Кубок Стэнли в нынешнем сезоне завершил «Вашингтон Кэпиталс». Капитан команды Александр Овечкин к плей-офф успел восстановиться от травмы, однако всё равно играл через боль и был не в лучших кондициях. В шести встречах серии против «Флориды Пантерс» россиянин забросил лишь одну шайбу и сделал пять голевых передач. Его команда потерпела четыре поражения и прекратила борьбу за титул.

Гораздо круче Овечкина в плей-офф проявлял себя Кирилл Капризов. Форвард «Миннесоты Уайлд» переписал кучу клубных рекордов, отметился и хет-триком, и дублем, а всего забросил семь шайб в шести матчах и находится на втором месте в списке лучших снайперов Кубка Стэнли.

Улучшить результат у Капризова уже не получится: его команда проиграла «Сент-Луису Блюз» в серии из шести матчей, а в составе победителей в последних поединках разыгрался другой звёздный российский хоккеист — Владимир Тарасенко. Теперь ему предстоит побороться за звание лучшего снайпера плей-офф.

Кирилл Капризов vk.com/kirill_kaprizov

Поход за третьим Кубком

«Тампа-Бэй Лайтнинг», кажется, собирается стать местным энхаэловским «Зенитом». Правда, чемпионств у команды пока всего два подряд, а не четыре. Не последнюю роль в успехах «молний» играют российские хоккеисты. Голкипер Андрей Василевский блестяще защищает ворота, Михаил Сергачёв цементирует оборону, а Никита Кучеров отвечает за креатив в атаке.

Российский центрфорвард наштамповал шесть голевых передач и забросил две шайбы, но болельщики «Тампы» ждут от него ещё больше подвигов. Тем более перед стартом плей-офф россиянин удостоился похвалы от главного тренера команды Джона Купера.

Он особенный игрок. Он просто делает людей лучше. Когда он ловит кураж, можно поставить к нему кого угодно, и он поможет завести все звенья, — заявил специалист.

«Тампа» преодолела сопротивление «Торонто Мэйпл Лифс» и прошла в следующий раунд, где сыграет с обидчиками Овечкина и компании «Флоридой Пантерс».

Завершение первого раунда плей-офф наверняка поспособствует усилению составов выступающих на чемпионате мира — 2022 команд. Вот только российскому болельщику будет слишком тяжело найти мотивацию, чтобы наблюдать за этим абсолютно чужим праздником жизни.