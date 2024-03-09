«Рядом с Бандерой»: как Тарас Шевченко стал иконой украинского национализма

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

9 марта исполняется 210 лет со дня рождения поэта, художника и общественного деятеля Тараса Шевченко. Юбилей отмечают и в России, и на Украине, но если в нашей стране — скромно, то украинские праворадикалы активно используют образ Кобзаря. Президент Зеленский называл его «зажигательной смесью борьбы и драйва». Кем был Тарас Шевченко на самом деле и что значит для отношений двух славянских народов его фигура — в материале NEWS.ru.

Как крепостной Шевченко стал знаменитым поэтом

Родившийся 25 февраля (9 марта) 1814 года в селе Моринцы Киевской губернии (ныне Черкасская область) Тарас Шевченко происходил из крепостных крестьян. Несмотря на низкое происхождение, он освоил грамоту, в ходе обучения в Вильно (ныне Вильнюс, Литва) стал живописцем. Впоследствии Шевченко переехал в столицу Российской империи Санкт-Петербург, где участвовал в том числе в росписи Большого театра.

Благодаря знакомствам и хорошей репутации в среде Академии художеств он в итоге добился собственного выкупа из крепостного состояния. Знаменитый живописец Карл Брюллов внес на это деньги, вырученные от продажи картины «В.А. Жуковский».

Через несколько лет после освобождения Шевченко начинает больше заниматься литературной деятельностью. Наиболее известными его книгами стали поэма «Гайдамаки» (1843) и сборник стихотворений «Кобзарь» (1840), опубликованные через несколько лет после освобождения. После публикации второго сборника Шевченко дали прозвище Кобзарь, в честь народных певцов, слагающих эпические произведения. Причем, «Кобзарь» вышел на «ярыжке» — орфография украинского языка, основанная на русских правилах чтения.

Все свои дневники Кобзарь вел исключительно на русском языке. И все же ряд произведений Шевченко имели явно русофобский оттенок. Известны его строки из поэмы «Катерина» (1840), в которых автор призывает не любить «москалей» (оскорбительное прозвище русских), называя их «чужими людьми».

О неприязни поэта к российскому государству свидетельствует и то, что во время пребывания в Киеве он сблизился с участниками Кирилло-Мефодиевского общества, которые придерживались националистических и демократических взглядов.

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как царское правительство наказало поэта

В 1847 году членов кружка арестовали и осудили. Шевченко разжаловали в солдаты и сослали на территорию нынешней Оренбургской области, а после — сегодняшнего Казахстана. Он служил в пустыне, в крепости, расположенной на берегу Каспия, недалеко от нынешнего города Актау. Все это происходило в годы правления царя Николая I.

Хотя ему официально запретили писать и рисовать, Кобзарь тайком продолжал писать картины и создавать художественные произведения. Через 10 лет, уже при новом царе Александре II, ссылку отменили.

Шевченко вернулся в Петербург, откуда ездил на Украину. Он занимался преимущественно гравировкой, стал академиком. Незадолго до смерти Кобзарь взялся за создание школьных учебников для простого народа на украинском языке. Скончался он в Петербурге в марте 1861 года от водянки, вызванной, по мнению историка Николая Костомарова, неумеренным потреблением алкоголя.

Причем, похороны состоялись дважды — сперва Кобзаря погребли в Петербурге, однако спустя два месяца гроб с его прахом в соответствии с его поэтическим «Завещанием» перевезли на Украину. С тех пор Кобзарь похоронен на Чернечьей горе возле города Канев Черкасской области.

Что сделал Шевченко для единения двух народов

Тараса Шевченко можно считать скорее объединяющей Россию и Украину фигурой, чем разъединяющей, рассказал NEWS.ru историк, политолог Павел Данилин. По его мнению, он был деятелем именно русской культуры.

«Для современных отношений, которых практически не существует, Шевченко, конечно, фигура объединяющая. Это поэт, создавший великие произведения. Его труды дали развитие украинской субкультуре, которая пропагандирует рознь между нашими народами, но это совершенно не отменяет того факта, что он был российским деятелем литературы», — заявил Данилин.

Кобзарь пропагандировал украинский самобытный колорит, которого никто никогда не отменит, отмечает историк, однако в целом творчество Шевченко способствовало укреплению единства двух братских народов. Данилин сожалеет, что ныне творчество Шевченко используют политические деятели в негодных целях.

Как Шевченко стал иконой украинского национализма

Память о деятеле культуры начали увековечивать еще в Российской империи — в 1898 году в Харькове ему воздвигли первый памятник. В СССР он также пользовался популярностью — издавались его книги, в честь него называли улицы. Так, в 1954 году тираж сборника «Кобзарь» достиг 200 тысяч экземпляров. Нынешний казахский город Актау в 1964–1991 годах носил имя Шевченко. И по сей день в центре Москвы одна из набережных носит имя Шевченко. Там же рядом стоит и памятник поэту.

Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

При этом Шевченко оказался удобной фигурой и для украинских националистов, особенно для тех, кто пришел к власти после победы Евромайдана. В заслугу Кобзарю ставят то, что он закрепил разговорный язык жителей тогдашней Малороссии в качестве основы будущего украинского литературного языка. В марте 2015 года президент Петр Порошенко выступил с речью по поводу очередного дня рождения поэта.

«С днем рождения праотца современной украинской нации, который разбудил многомиллионный народ от сотен лет летаргического полузабытья. Недаром империя так его боялась! „Кобзарь“ для нас, украинцев, стал самой важной, после Библии, книгой», — заявил Порошенко.

Зеленский назвал поэта «зажигательной смесью» борьбы и драйва

Преемник Порошенко на посту президента Владимир Зеленский в 2021 году тоже поздравил соотечественников с очередным днем рождения Шевченко, призвав украинцев осознать реальный масштаб личности поэта. «Неординарной, яркой, многогранной и существенно более широкой, чем клишированный хуторянский образ старого дедушки в кожухе», — написал глава государства в Telegram.

По его словам, Шевченко — это «зажигательная смесь энергии, духа, борьбы, драйва», а его творчество является классикой и мейнстримом одновременно. Зеленский назвал писателя суперзвездой, а также «всегда современным и крутым».

Как утверждает британское издание The Times, сегодня портреты Шевченко висят рядом с портретами основателя ОУН-УПА (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Степана Бандеры в местах содержания для «перевоспитания» российских пленных. В тех же помещениях россиян вынуждают слушать гимн Украины и стоять во время минуты молчания в память о погибших украинских военных.

Помимо этого, добавляет издание, пленным читают краткий курс украинской истории, чтобы опровергнуть тезис о том, что Украина — не суверенное государство. Журналисты заметили, что такие меры малоэффективны и вряд ли заставляют россиян изменить их мнение. Например, один из пленных признался, что до сих пор считает Россию и Украину одной страной, поскольку вырос в Советском Союзе.

Тем не менее не все украинцы симпатизируют фигуре Шевченко. В 2021 году накануне дня рождения поэта в Ивано-Франковске неизвестные вандалы обезглавили памятник поэту.

Почему творчество Шевченко ценят в России

Нельзя рассматривать судьбу и творчество Тараса Шевченко в отрыве от русской культуры, убежден депутат Госдумы единоросс Александр Толмачев.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Москва. Памятник украинскому писателю Тарасу Шевченко

«Тарас Шевченко был жителем единой и неделимой страны, объединявшей и объединяющей людей, которые говорили и писали на разных языках, — Российской империи. Ни личность, ни творчество Тараса Шевченко вне контекста русской культуры и истории рассматривать недопустимо», — сказал NEWS.ru Толмачев. Парламентарий добавил, что украинская культура — это часть большой русской культуры, к которой относятся и многие авторы Белоруссии, Закавказья и Центральной Азии.

По мнению депутата, сегодня у Москвы нет задачи «отменять украинство», напротив, нужно не разъединять, а объединять наши культуры, интегрировать украинскую в более масштабную русскую, восстанавливать порванные связи.

Политик добавил, что не видит причин заниматься «отменой» украинских авторов на территории России. «Ни в коем случае нельзя переименовывать топонимы из-за происходящих событий. Посмотрите на Москву! У нас в одна из центральных станций метро — „Киевская“, никому во власти даже в голову не пришло менять ее название. А теперь взгляните на то, что делает у себя киевский режим, и найдите 10 отличий. Методы действия режима нацистские, они направлены на отторжение братских культур и народов друг от друга. У нас иной путь», — подвел итог Толмачев.

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