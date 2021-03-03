Почтовые марки с обнажёнными женщинами появятся на Украине

https://static.news.ru/photo/5c96b8d4-7c1b-11eb-be70-96000091f725_660.jpg Тарас Шевченко «Одалиска» Фото: Public domain/Национальный музей Тараса Шевченко

Украинская почта впервые в истории начнёт продавать марки с изображением обнажённого женского тела. Марки из серии «Её величество — женщина» будут доступны для покупки с 5 марта.

Серия был подготовлена «Укрпочтой», Национальным музеем Тараса Шевченко и Национальным художественным музеем Украины. В неё войдут марки с изображением картины Тараса Шевченко «Одалистка», которая была написана в 1840 году, работа художника-графика Андрея Чебыкина «Энергия II» 1991 года. Марки выпустят тиражом 130 тысяч экземпляров. Также появятся конверты с изображением картины Шевченко «Вирсавия», а также с иллюстрацией к сборнику «Опавшие листья» Ивана Франко, написанной Чебыкиным, информирует «Страна.ua».

Как писал NEWS.ru, месячный доход главы «Укрпочты» Игоря Смелянского в 2020 году составил 836 тысяч гривен (2,1 млн рублей), что в 2,7 раза больше, чем у президента России Владимира Путина. Глава российского государства в месяц зарабатывает примерно 720 тысяч.

Ранее на Украине работницу почты уволили за использование русского языка. Заместитель заведующего почтовым отделением в Кривом Роге разговаривала с клиентом на русском языке и отказалась соблюдать противоэпидемические меры. Её поведение попало на видео.