Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Киев приготовил военные сюрпризы для Москвы. По его словам, в Вашингтоне ждут от ВСУ результатов. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Украина уже «одерживала большие победы на поле боя». При этом всего месяц назад командование ВСУ сообщило о переходе в оборону, после чего украинские военные потерпели поражение в Авдеевке. С какими неожиданностями могут столкнуться ВС РФ в ходе СВО и кто владеет инициативой в зоне боевых действий — в материале NEWS.ru.
У Киева есть «план победы»
В Вашингтоне считают, что у Киева есть план, позволяющий добиваться побед на поле боя, заявил Миллер 5 марта в ходе брифинга.
«Так что мы верим, что у Киева есть в запасе несколько сюрпризов», — сказал он.
При этом ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что оборонительные рубежи украинской армии смещаются в неправильном направлении. По его словам, это связано с тем, что «Россия продолжает продвигаться на запад с территории Донбасса».
«Время дать им (ВСУ. — NEWS.ru) необходимые средства для самообороны уже прошло», — приводит ТАСС слова Кирби.
«Сотрясание воздуха»
Военный эксперт Владислав Шурыгин назвал заявление Миллера «пропагандистским сотрясанием воздуха». Аналитик отметил в разговоре с NEWS.ru, что сейчас возможности ВСУ чрезвычайно ограничены. По его мнению, украинская армия не способна на масштабное наступление.
«ВСУ сегодня воюют только тем, что им дадут. Собственного военно-промышленного комплекса у Украины просто не имеется — она не производит ни танки, ни орудия, ни самолеты, ни радиолокационные системы. Все это она получает из-за рубежа или собирает по каким-то подворотням из западных комплектующих», — подчеркнул эксперт.
При этом Шурыгин отметил, что украинская армия пытается адаптироваться к нынешним условиям. Например, в ВСУ хотят нарастить производство беспилотников, чтобы решить проблему нехватки тяжелой техники и артиллерии, отметил эксперт. По его словам, украинское командование намерено увеличить количество военных за счет новых призывов.
Рогозин назвал три сюрприза ВСУ
Шурыгин подчеркнул, что сюрпризы ВСУ могут быть связаны, например, с возможной передачей Германии ракет Taurus украинской стороне. По его словам, это все равно не изменит ситуацию в зоне СВО. Он также допустил, что США передадут Киеву большое количество военной техники.
«Сюрпризы могут быть связаны и с тем, что США, например, примут решение о передаче Украине большой партии своей боевой техники, которой сейчас стало мало. То есть любой сюрприз, который они имеют в виду, — это давно понятные телодвижения союзников Украины», — сказал Шурыгин.
Сенатор Дмитрий Рогозин сообщил NEWS.ru, что в зоне СВО могут произойти три события. В первую очередь речь идет о поставках Киеву истребителей F-16 с обученными украинскими летчиками и американским техперсоналом, сообщил он.
«Второе — это поставки Киеву дальнобойных оперативно-тактических ракетных комплексов наземного базирования, способных поражать цели на территории Крыма и регионов Центрального и Южного федеральных округов. Третье — это прямое вовлечение в боевые действия ряда западных держав, так называемой коалиции желающих, путем отправки на Украину „экспедиционных“ или „миротворческих“ контингентов», — сказал Рогозин.
По его словам, к этим трем вопросам сводятся все обсуждения в Вашингтоне, Лондоне, Париже, Берлине и Брюсселе. Рогозин также допустил, что Киев готовит ракетные удары и диверсии в отношении российских объектов транспортной инфраструктуры.
Кто владеет инициативой в зоне СВО
В феврале, за несколько дней до назначения главкомом ВСУ, Александр Сырский сообщил, что украинская армия переходит к обороне после попыток провести наступление. Тогда он охарактеризовал ситуацию на передовой как сложную. По его словам, дальнейшие перспективы ВСУ будут зависеть от поддержки Запада.
Впоследствии Сырский сообщил о выводе украинских войск из Авдеевки. Бои за город продолжались более девяти лет. Еще в 2014 году украинская армия вытеснила из Авдеевки ополченцев ДНР и начала возводить укрепрайон. Сырский заявил, что принял решение о выводе военных из города ради сохранения жизней военнослужащих.
Украинский генерал в отставке Сергей Кривонос сообщил, что ВСУ испытывают нехватку людских ресурсов и боеприпасов. При этом российская армия, по его словам, постоянно меняет тактику и активно использует на передовой дроны, а также минометы. Кривонос также отметил, что ВС РФ взяли Авдеевку под свой контроль из-за плохой работы украинской разведки.
Шурыгин высказал мнение, что российская армия владеет инициативой в зоне СВО. По мнению военного эксперта, задача заключается в том, чтобы довести эту инициативу до реальных результатов.
«То есть должна быть не только Авдеевка и десяток сел, а мы должны за весенне-летнюю кампанию как минимум освободить, наконец, Донбасс. Если эта цель будет выполнена, это будет считаться успешной кампанией», — сказал он.
В свою очередь Рогозин высказал мнение, что сейчас в зоне СВО продолжаются позиционные военные действия. Он предположил, что говорить о преимуществе российской армии преждевременно. По мнению сенатора, у ВС РФ есть определенные успехи на отдельных направлениях, прежде всего на Донецком.
«Враг имеет преимущество в ударных дронах, в том числе в морских, в связи и средствах РЭБ. Мы имеем преимущество в корректируемых авиабомбах большой мощности и мастерстве артиллеристов. Плюс я бы отметил беспримерное мужество наших десантников и штурмовиков мотострелковых полков», — высказал мнение сенатор.
Зеленский просит средств и возможностей
Западные партнеры продолжают обсуждать меры поддержки Украины. 26 февраля в Елисейском дворце прошла конференция на эту тему. По ее итогам президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что союзники создали коалицию по поставкам Киеву ракет и бомб средней и большой дальности. Она будет уже девятой по счету. Предыдущие восемь коалиций занимались поставками остальных видов боеприпасов.
Макрон также рассказал, что страны Запада обсуждают отправку войск на Украину. Впоследствии канцлер ФРГ Олаф Шольц опроверг заявление французского президента. По его словам, страны НАТО и ЕС не намерены отправлять войска на Украину.
В Великобритании также открестились от планов по размещению войск на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что страны Запада и так оказывают Киеву беспрецедентную поддержку. По его словам, у Альянса нет планов направлять войска на Украину.
Кирби, комментируя заявление Макрона, отметил, что у французского лидера «определенно есть право и возможность высказывать свое мнение», сообщает ТАСС. При этом он подчеркнул, что американские войска не будут участвовать в боевых действиях на Украине.
Кирби добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский не обращался с такой просьбой к союзникам.
«Он лишь просит предоставить средства и возможности. <...> Это будет делать он и его военные, но им нужны средства, и мы с этим поможем», — сказал Кирби.
Комментируя слова американского чиновника, представитель МИД России Мария Захарова отметила , что «в вопросе поддержки своих союзников США последовательны до педантизма — предают не глядя». Как подчеркнула дипломат, Кирби забыл добавить, что «воевать самостоятельно с ядерной державой Зеленский хотел еще с детского сада, поэтому и пошел в КВН».
«Один уточняющий вопрос сквозь хохот: а в НАТО, по мнению белодомовского представителя, Зеленский зачем просится? Чтобы плести макраме или играть в нарды?» — написала Захарова в Telegram-канале.
Читайте также:
Ни денег, ни оружия: надоевший Западу Зеленский провалил гастроли в Мюнхене
Планы НАТО и тайны евролидеров: какие секреты Запада известны Москве
Уперся рогом. Почему Шольц против поставок Taurus на Украину на самом деле
4 сценария окончания СВО: когда Россия возьмет Киев, что будет с Украиной