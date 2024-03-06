«Собирают оружие по подворотням»: какие сюрпризы ВСУ готовят для России

Фото: МО Украины

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Киев приготовил военные сюрпризы для Москвы. По его словам, в Вашингтоне ждут от ВСУ результатов. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Украина уже «одерживала большие победы на поле боя». При этом всего месяц назад командование ВСУ сообщило о переходе в оборону, после чего украинские военные потерпели поражение в Авдеевке. С какими неожиданностями могут столкнуться ВС РФ в ходе СВО и кто владеет инициативой в зоне боевых действий — в материале NEWS.ru.

У Киева есть «план победы»

В Вашингтоне считают, что у Киева есть план, позволяющий добиваться побед на поле боя, заявил Миллер 5 марта в ходе брифинга.

«Так что мы верим, что у Киева есть в запасе несколько сюрпризов», — сказал он.

При этом ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что оборонительные рубежи украинской армии смещаются в неправильном направлении. По его словам, это связано с тем, что «Россия продолжает продвигаться на запад с территории Донбасса».

«Время дать им (ВСУ. — NEWS.ru) необходимые средства для самообороны уже прошло», — приводит ТАСС слова Кирби.

Фото: МО Украины

«Сотрясание воздуха»

Военный эксперт Владислав Шурыгин назвал заявление Миллера «пропагандистским сотрясанием воздуха». Аналитик отметил в разговоре с NEWS.ru, что сейчас возможности ВСУ чрезвычайно ограничены. По его мнению, украинская армия не способна на масштабное наступление.

«ВСУ сегодня воюют только тем, что им дадут. Собственного военно-промышленного комплекса у Украины просто не имеется — она не производит ни танки, ни орудия, ни самолеты, ни радиолокационные системы. Все это она получает из-за рубежа или собирает по каким-то подворотням из западных комплектующих», — подчеркнул эксперт.

При этом Шурыгин отметил, что украинская армия пытается адаптироваться к нынешним условиям. Например, в ВСУ хотят нарастить производство беспилотников, чтобы решить проблему нехватки тяжелой техники и артиллерии, отметил эксперт. По его словам, украинское командование намерено увеличить количество военных за счет новых призывов.

Рогозин назвал три сюрприза ВСУ

Шурыгин подчеркнул, что сюрпризы ВСУ могут быть связаны, например, с возможной передачей Германии ракет Taurus украинской стороне. По его словам, это все равно не изменит ситуацию в зоне СВО. Он также допустил, что США передадут Киеву большое количество военной техники.

«Сюрпризы могут быть связаны и с тем, что США, например, примут решение о передаче Украине большой партии своей боевой техники, которой сейчас стало мало. То есть любой сюрприз, который они имеют в виду, — это давно понятные телодвижения союзников Украины», — сказал Шурыгин.

Фото: ILA-boy/CC BY-SA 3.0/wikipedia/commons Ракета Taurus

Сенатор Дмитрий Рогозин сообщил NEWS.ru, что в зоне СВО могут произойти три события. В первую очередь речь идет о поставках Киеву истребителей F-16 с обученными украинскими летчиками и американским техперсоналом, сообщил он.

«Второе — это поставки Киеву дальнобойных оперативно-тактических ракетных комплексов наземного базирования, способных поражать цели на территории Крыма и регионов Центрального и Южного федеральных округов. Третье — это прямое вовлечение в боевые действия ряда западных держав, так называемой коалиции желающих, путем отправки на Украину „экспедиционных“ или „миротворческих“ контингентов», — сказал Рогозин.

По его словам, к этим трем вопросам сводятся все обсуждения в Вашингтоне, Лондоне, Париже, Берлине и Брюсселе. Рогозин также допустил, что Киев готовит ракетные удары и диверсии в отношении российских объектов транспортной инфраструктуры.

Кто владеет инициативой в зоне СВО

В феврале, за несколько дней до назначения главкомом ВСУ, Александр Сырский сообщил, что украинская армия переходит к обороне после попыток провести наступление. Тогда он охарактеризовал ситуацию на передовой как сложную. По его словам, дальнейшие перспективы ВСУ будут зависеть от поддержки Запада.

Впоследствии Сырский сообщил о выводе украинских войск из Авдеевки. Бои за город продолжались более девяти лет. Еще в 2014 году украинская армия вытеснила из Авдеевки ополченцев ДНР и начала возводить укрепрайон. Сырский заявил, что принял решение о выводе военных из города ради сохранения жизней военнослужащих.

Фото: МО РФ Авдеевка

Украинский генерал в отставке Сергей Кривонос сообщил, что ВСУ испытывают нехватку людских ресурсов и боеприпасов. При этом российская армия, по его словам, постоянно меняет тактику и активно использует на передовой дроны, а также минометы. Кривонос также отметил, что ВС РФ взяли Авдеевку под свой контроль из-за плохой работы украинской разведки.

Шурыгин высказал мнение, что российская армия владеет инициативой в зоне СВО. По мнению военного эксперта, задача заключается в том, чтобы довести эту инициативу до реальных результатов.

«То есть должна быть не только Авдеевка и десяток сел, а мы должны за весенне-летнюю кампанию как минимум освободить, наконец, Донбасс. Если эта цель будет выполнена, это будет считаться успешной кампанией», — сказал он.

В свою очередь Рогозин высказал мнение, что сейчас в зоне СВО продолжаются позиционные военные действия. Он предположил, что говорить о преимуществе российской армии преждевременно. По мнению сенатора, у ВС РФ есть определенные успехи на отдельных направлениях, прежде всего на Донецком.

«Враг имеет преимущество в ударных дронах, в том числе в морских, в связи и средствах РЭБ. Мы имеем преимущество в корректируемых авиабомбах большой мощности и мастерстве артиллеристов. Плюс я бы отметил беспримерное мужество наших десантников и штурмовиков мотострелковых полков», — высказал мнение сенатор.

Зеленский просит средств и возможностей

Западные партнеры продолжают обсуждать меры поддержки Украины. 26 февраля в Елисейском дворце прошла конференция на эту тему. По ее итогам президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что союзники создали коалицию по поставкам Киеву ракет и бомб средней и большой дальности. Она будет уже девятой по счету. Предыдущие восемь коалиций занимались поставками остальных видов боеприпасов.

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press Эммануэль Макрон

Макрон также рассказал, что страны Запада обсуждают отправку войск на Украину. Впоследствии канцлер ФРГ Олаф Шольц опроверг заявление французского президента. По его словам, страны НАТО и ЕС не намерены отправлять войска на Украину.

В Великобритании также открестились от планов по размещению войск на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что страны Запада и так оказывают Киеву беспрецедентную поддержку. По его словам, у Альянса нет планов направлять войска на Украину.

Кирби, комментируя заявление Макрона, отметил, что у французского лидера «определенно есть право и возможность высказывать свое мнение», сообщает ТАСС. При этом он подчеркнул, что американские войска не будут участвовать в боевых действиях на Украине.

Кирби добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский не обращался с такой просьбой к союзникам.

«Он лишь просит предоставить средства и возможности. <...> Это будет делать он и его военные, но им нужны средства, и мы с этим поможем», — сказал Кирби.

Комментируя слова американского чиновника, представитель МИД России Мария Захарова отметила , что «в вопросе поддержки своих союзников США последовательны до педантизма — предают не глядя». Как подчеркнула дипломат, Кирби забыл добавить, что «воевать самостоятельно с ядерной державой Зеленский хотел еще с детского сада, поэтому и пошел в КВН».

«Один уточняющий вопрос сквозь хохот: а в НАТО, по мнению белодомовского представителя, Зеленский зачем просится? Чтобы плести макраме или играть в нарды?» — написала Захарова в Telegram-канале.

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