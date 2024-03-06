В Госдепе США заявили о военных «сюрпризах» Украины для России Госдепартамент США: Украина имеет план, который поможет ей победить Россию

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Вашингтон считает, что Киев готовит для Москвы военные «сюрпризы», и ждет результатов их применения, заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента CША Мэттью Миллер. По его словам, Украина разработала план, который поможет ей победить РФ на поле боя.

Мы считаем, что у них припасено несколько сюрпризов, и ждем возможности увидеть результаты, — подчеркнул он.

Ранее Госдепартамент США внес ВКС РФ и россиянина Павла Шевелина в свой санкционный список по нераспространению ядерного оружия. Этот перечень направлен против Ирана, КНДР и Сирии.

Президент РФ Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию заявлял о готовности к диалогу с США по стратегической стабильности. При этом глава государства пояснил, что сейчас стране приходится иметь дело с государством, которое открыто говорит о намерении нанести «стратегическое поражение» РФ на поле боя. Более того, президент назвал «предвыборной демагогией» заявления Вашингтона о том, что США заинтересованы в переговорах о стратегической стабильности.

Украина пока не обладает «чудо-оружием», которое позволило бы ВСУ прорвать российскую оборону, отмечал советник комитета Верховной рады по национальной безопасности, бывший офицер СБУ Иван Ступак. По его словам, Киеву для победы над Вооруженными силами России необходимо столь же «революционное» изобретение, каким в IX веке был порох в Китае.