Госдеп США ввел санкции против ВКС РФ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Госдепартамент США внес ВКС РФ и россиянина Павла Шевелина в свой санкционный список по нераспространению ядерного оружия, передает ТАСС. Этот санкционный список направлен против Ирана, КНДР и Сирии.

Госдеп ранее связывал Шевелина с ЧВК «Вагнер». Как следует из нового документа американской администрации, решение о применении ограничительных мер вступило в силу 27 февраля. Кроме того, в перечень попали расположенная в Санкт-Петербурге компания «Элтехнорд», а также гражданин КНДР.

3 марта Канада объявила о новых санкциях против России. Министр иностранных дел страны Мелани Жоли отмечала, что ограничения коснулись шести высокопоставленных чиновников из РФ, которые работают в судебных и следственных органах, а также в системе ФСИН. 1 марта власти Канады ввели дополнительный запрет на ввоз российских алмазов и бриллиантов. Импортировать, а также покупать или приобретать драгоценности из России запрещается канадцам как в стране их гражданства, так и за ее пределами.

Ранее стало известно, что в 12-м пакете санкций Евросоюз требует указывать в документах невозможность дальнейшей продажи (реэкспорта) товаров в Россию. Если раньше это носило рекомендательный характер, то теперь — обязательный. При этом экспортеры должны отказывать контрагентам, если те не готовы пойти на эти условия.