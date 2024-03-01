Канада ужесточила запрет импорта российских алмазов

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Власти Канады ввели дополнительный запрет на ввоз российских алмазов и бриллиантов, сообщила пресс-служба канадского МИД. Импортировать, а также покупать или приобретать драгоценности из России запрещается канадцам как в стране их гражданства, так и за ее пределами.

[Запрещается импорт из России] несортированных бриллиантов массой один карат и более, обработанных или необработанных, но без оправы или закрепки. <...> [Также запрещается ввоз] алмазов массой один карат и более, необработанных или просто распиленных, расколотых или подвергнутых грубой обработке, — говорится в заявлении МИД Канады.

Ранее в преддверии второй годовщины СВО Канада ввела дополнительные антироссийские санкции против 10 человек и 153 организаций. Под ограничения в том числе подпал помощник президента РФ Игорь Левитин. Рестрикции коснулись нефтегазовой компании «Усть-Луга Ойл» и ее гендиректора Константина Хамлая. Черный список Оттавы пополнили и совладельцы компании — оператора железнодорожных перевозок Globaltrans Никита Мишин и Андрей Филатов, а также ряд других крупных организаций и их руководители.

1 марта о введении новых санкций против России объявила Австралия. Под рестрикции подпали члены руководства ФСИН и колонии на Ямале, в которой скончался оппозиционер Алексей Навальный.