Евросоюз пытается «заблокировать» все торговые каналы с Россией РИА Новости: ЕС потребовал отменить торговлю с Россией, но сделать это не выйдет

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В 12-м пакете санкций Евросоюз требует указывать в документах невозможность дальнейшей продажи (реэкспорта) товаров в Россию, пишет РИА Новости. По данным издания, если раньше это носило рекомендательный характер, то теперь — обязательный. При этом экспортеры должны отказывать контрагентам, если те не готовы пойти на эти условия.

По мнению экспертов, контроль экспорта является достаточно распространенной практикой. С одной стороны, ставшие привычными для России схемы ввоза через третьи страны действительно усложнятся, но с другой стороны все зависит от механизмов контроля. И здесь ситуация может сложиться не так, как рассчитывают в ЕС, поскольку посольские работники не будут следить за соблюдением санкций, считает доцент МГУ Магомет Яндиев.

Если американские и немецкие посольские работники по всему миру примутся дотошно обзванивать компании, приезжать в офисы и на склады с обысками — тогда, конечно, указания Брюсселя выполнят. Но вряд ли им это позволят сделать, — говорит он.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что Минпромторг дополнил перечень товаров для параллельного импорта. В список добавили вентиляторы, насосы, горнодобывающее оборудование, бренды косметики и одежды.

До этого стало известно, что российские фирмы наладили параллельный импорт товаров IKEA. Отмечается, что продукция шведского предприятия продолжает попадать в РФ. Так, за полтора года в Россию привезли минимум 12 млн товаров.