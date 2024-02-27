Калининградские фирмы наладили параллельный импорт IKEA в России РБК: две компании из Калининграда наладили параллельный импорт товаров IKEA

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские фирмы наладили параллельный импорт товаров IKEA, сообщает РБК со ссылкой на данные портала «Декларации-соответствия.рус». Отмечается, что продукция шведского предприятия продолжает попадать в РФ. Так, за полтора года в Россию привезли минимум 12 млн товаров.

Издание пишет, что поставки начались летом 2022 года. Именно в этот период сторонние компании начали активно подавать декларации на соответствие регламенту ЕАЭС продукции IKEA. Наибольшее число заявок подали два предприятия из Калининграда: ТКВ и «Студия кухни».

Согласно декларациям, компания ТВК ввозила в основном кухонную и бытовую технику — примерно 10 тысяч единиц каждого вида товара. Гораздо большие объемы декларировала «Студия кухни» — 12 заявлений на ввоз 500 тысяч единиц детской мебели и две декларации на 3 млн светильников IKEA.



Ранее стало известно, что ушедшая из России компания IKEA продлила право на товарный знак до августа 2033 года. По данным Telegram-канала Mash. По данным Mash, в пакет шведского предприятия вошли фирменный логотип, полный перечень услуг компании и право официально продавать свои товары в России.

Соответствующую заявку штаб-квартира корпорации в Нидерландах подала в Роспатент 1 августа 2023 года, при этом одобрение она получила только 2 февраля 2024-го. Благодаря этому компания сможет в будущем вернуться на российский рынок и вести там бизнес.