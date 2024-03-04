Названы действующие антикризисные программы для российского бизнеса Говырин заявил, что для российского бизнеса действуют антикризисные программы

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Недавно Минпромторг дополнил перечень товаров для параллельного импорта, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин, говоря о действующих антикризисных программах для российского бизнеса. По его словам, в список добавили вентиляторы, насосы, горнодобывающее оборудование, бренды косметики и одежды. Это нужно знать субъектам МСП — участникам параллельного импорта, указал парламентарий.

До конца года продлили действие особых пошлин на импорт товаров из стран, применяющих санкции против РФ, в том числе вина, шампуней, средств для волос, фанеры. На 2024-й продлили упрощенный порядок ввоза электроники: смартфонов, ноутбуков и прочих товаров с функциями шифрования. Правила допускают ввоз товаров на основании заключения, которое отраслевая ассоциация или некоммерческая организация из перечня получила в ФСБ. Заключение может не содержать данные о количестве товаров, их отправителе и получателе, — сказал Говырин.

Кроме того, до конца 2029 года разрешено не платить пошлину за получение или продление большинства лицензий, предусмотренных Законом о лицензировании, за исключением лицензий на тушение пожаров и техобслуживании пожарной техники, оказание услуг связи геодезическую и картографическую деятельность, добавил депутат.

Но на розничную продажу алкоголя данный закон не распространяется. До конца 2024 года действуют антикризисные особенности регулирования земельных отношений. Так, российские граждане или юрлица вправе без торгов взять в аренду государственные либо муниципальные земли в том числе для производства импортозамещающей продукции, которая нужна во время внешних санкций, — отметил Алексей Говырин.

Помимо этого, по его словам, для граждан и бизнеса до конца 2024 года продлен антикризисный порядок расчета пеней за долги по ЖКХ.

Если плата за жилое помещение, коммунальные услуги, взносы на капремонт внесены с опозданием или не полностью, пени начисляют исходя из ключевой ставки 9,5%. Если ставка на день оплаты долга будет меньше, нужно использовать фактическую ставку. Аналогичное правило применяют к договорам энергоснабжения и оказания услуг по обращению с ТКО, заключенным с юрлицами и ИП, договорам между ресурсоснабжающими организациями и потребителями на установку, замену, эксплуатацию приборов учета, — заключил парламентарий.

Ранее Алексей Говырин рассказал, что финансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства путем предоставления субсидий могут оказывать и региональные власти. Из бюджета субъекта РФ предоставляются гранты в форме субсидий, уточнил он.