Канада объявила о новых санкциях против России

Фото: Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мелани Жоли

Канада объявила о новых санкциях против России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра иностранных дел страны Мелани Жоли. Ограничения коснутся шести высокопоставленных чиновников из России, которые работают в судебных и следственных органах, а также в системе ФСИН.

Против кого именно направлены санкции, власти страны не уточняют. Точная дата оглашения новых списков тоже не называется.

1 марта власти Канады ввели дополнительный запрет на ввоз российских алмазов и бриллиантов. Импортировать, а также покупать или приобретать драгоценности из России запрещается канадцам как в стране их гражданства, так и за ее пределами.

В декабре Канада расширила санкционный список по России, включив в него 30 физических лиц, сообщает правительство страны на своем сайте. Отмечается, что попавшие под санкции баллотировались на недавних выборах, которые проходили в Херсонской области. Лица обвинялись в том, что выдвинули свои кандидатуры на «незаконных» выборах на различные должности, в том числе в местную думу. В частности, в списки попал член фракции «Единая Россия» в Херсонской областной думе Тамерлан Цаликов.