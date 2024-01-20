Украине понадобилось «супероружие» для победы над Россией Экс-офицер СБУ Ступак: Украине нужно «чудо-оружие» для прорыва позиций ВС России

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Украина пока не обладает «чудо-оружием», которое позволило бы ВСУ прорвать российскую оборону, заявил британскому изданию Metro советник комитета Верховной рады по национальной безопасности, бывший офицер СБУ Иван Ступак. По его словам, Киеву для победы над Вооруженными силами России необходимо столь же «революционное» изобретение, каким в IX веке был порох в Китае.

Нам нужно что-то, что могло бы прорвать позиции врага на оккупированных территориях, но пока этого не существует. Каждый день Украина запускает около 2000 ракет, а Россия запускает 10 000 — в пять раз больше, чем мы можем. Это огромная разница, — сказал Ступак.

Он указал, что если ВСУ не нарастят ресурсы, то Украина будет вынуждена вернуться к переговорам с Россией. По его словам, с сокращением помощи Запада защититься от военной мощи РФ становится невозможно.

Таким образом высокопоставленный украинский чиновник прокомментировал инсинуации о предполагаемом «чудо-оружии», якобы полученном от НАТО, с помощью которого ВСУ могли сбить российские самолеты А-50 и Ил-22. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информацию об этом необходимо уточнять у Минобороны РФ, где пока не комментировали публикации украинских СМИ о потере военных бортов.