Рогозин назвал три «сюрприза», которых можно ждать от Украины Сенатор Рогозин: ВСУ могут начать использовать F-16 и дальнобойные ракеты

Фото: defense.gov

F-16

Вооруженные силы Украины могут начать использовать в зоне боевых действий американские истребители F-16 и дальнобойные ракеты западного производства, заявил NEWS.ru член комитета Совета Федерации по обороне Дмитрий Рогозин, говоря о сюрпризах, которых можно ждать от Киева. Он также допустил прямое вовлечение в боевые действия военнослужащих отдельных западных государств.

Мы ожидаем трех событий от наших врагов. Первое — это начало поставок F-16 уже с обученными украинскими летчиками и американским техперсоналом. Второе — это поставки Киеву дальнобойных оперативно-тактических ракетных комплексов наземного базирования, способных поражать цели на территории Крыма и регионов Центрального и Южного федеральных округов, — сказал Рогозин.

Кроме того, как полагает сенатор, некоторые западные страны могут сформировать коалиции для переброски на территорию Украины военных под видом экспедиционных или миротворческих контингентов. Рогозин отметил, что к этим трем вопросам сейчас сводятся все обсуждения в Вашингтоне, Лондоне, Париже, Берлине и Брюсселе.

Плюс, я бы добавил в этот список ожидаемых событий подготовку Киевом ракетных ударов и осуществления диверсий в отношении объектов нашей транспортной инфраструктуры, — добавил парламентарий.

Ранее официальный представитель Госдепартамента CША Мэттью Миллер заявил, что, как полагают в Вашингтоне, Киев готовит для Москвы военные «сюрпризы». По его словам, американская сторона ждет их результатов.