Ни денег, ни оружия: надоевший Западу Зеленский провалил гастроли в Мюнхене

Фото: AP/ТАСС

Владимир Зеленский во время встречи с вице-президентом США Камалой Харрис на 60-й Мюнхенской конференции по безопасности

В Мюнхене 18 февраля завершилась Конференция по безопасности. Среди ее участников был президент Украины Владимир Зеленский. В ходе своего выступления он отметил превосходство российских войск перед украинскими. По словам Зеленского, из-за отсутствия новых поставок вооружений Киев был вынужден поменять тактику в зоне боевых действий. Почему Запад не может решить вопрос поддержки Украины и чем его может не устраивать Зеленский — в материале NEWS.ru.

О чем Зеленский говорил в Мюнхене

Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 16 по 18 февраля. Во время своего выступления Зеленский объяснил, почему руководство Вооруженных сил Украины решило вывести войска из Авдеевки. Глава ВСУ Александр Сырский заявил об этом в ночь на 17 февраля, подчеркнув, что армия переходит к «обороне на более выгодных рубежах».

Зеленский обвинил западные страны в якобы созданном «искусственном дефиците вооружений» и артиллерийских снарядов. Как отметил глава Украины, действия армии страны ограничиваются дальностью и наличием средств поражения.

Помимо этого, на конференции Зеленский пожаловался на превосходство российских войск над ВСУ. По его словам, армия Украины располагает артиллерией дальностью до 20 километров, а российские военные — до 40 километров.

Фото: МО РФ

Заявление украинского лидера об Авдеевке поддержал глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, ответственность за оставление города несут все страны Запада.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, в свою очередь, указал на слишком медленную помощь Киеву со стороны Евросоюза. По его мнению, если бы Брюссель принимал решение о поставках новых видов оружия быстрее, ситуация на Украине могла бы развиваться иначе и разрешиться за три месяца.

Чем Зеленский пригрозил США

На пресс-конференции после переговоров с вице-президентом США Камалой Харрис Зеленский заявил, что поддержка Белого дома является жизненно важной для Киева и альтернативы ей нет. По его словам, если США не предоставят очередной пакет помощи, Украина перестанет считать их стратегическим партнером.

Самого американского президента Джо Байдена на конференции не было, но Зеленский успел поговорить с ним по телефону. По словам Зеленского, они обсуждали ситуацию «на поле боя». Также он выразил надежду на «мудрое решение Конгресса США», который пока не рассмотрел законопроект о финансовой помощи Украине.

Фото: Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский, Джо Байден

Зеленский надеется, что подтолкнуть Вашингтон к выделению помощи сможет подписание Киевом соглашений о гарантиях безопасности с Великобританией, Германией и Францией. Такое заявление он сделал 16 февраля в ходе совместной пресс-конференции с французским президентом Эммануэлем Макроном. Украинский лидер отметил, что в настоящее время американские политические силы решают внутренние вопросы «и очень хочется, чтобы они нашли на них ответ».

Что говорят эксперты об отсутствии помощи Запада Киеву

В разговоре с NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал обвинение Зеленского в адрес Запада «нелепым объяснением слабого президента и военного руководства ВСУ, которые предпочитают искать объяснения на стороне». «Это удел глупых людей», — считает он.

Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов, комментируя итоги Мюнхенской конференции, предположил в беседе с NEWS.ru, что западные страны просто не понимают, как действовать дальше.

«Интерес Киева понятен — всеми силами убеждать, что ресурс есть, осталось его только укрепить поставками, финансовыми вливаниями, вооружениями и прочим. А со стороны Запада нет уверенности в том, что этим деньги и вооружения не будут потрачены впустую», — считает Лукьянов.

Фото: Senior Airman Sara Jenkins/Keystone Press Agency/Global Look Press

По его мнению, на Западе боятся получения Россией стратегических преимуществ, так как полагают, что РФ попробует «развить свою экспансию дальше». «И тогда им придется уже самим вступать в конфликт, чего делать очень не хочется, было бы рациональнее оказать помощь Украине, чтобы чужими руками сражаться с РФ. И дальше замкнутый круг. Отсюда довольно подавленное настроение на конференции», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Кроме того, Лукьянов считает, что европейцев «еще больше, чем русских», пугает приход к власти в США Дональда Трампа. По его мнению, они пока не знают, как республиканец будет выстраивать отношения с ЕС в рамках НАТО. «Все это привело к тому, что конференция прошла в достаточно сумрачной обстановке, хотя она юбилейная, 60-я», — подытожил эксперт.

По мнению председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, убыточность проекта «анти-Россия» на Украине уже не вызывает вопросов у жителей западных стран. При этом элиты не могут остановиться, считает депутат.

«Поражение режима Зеленского, а оно неминуемо, равносильно их собственному поражению. Поэтому организовываются различного рода провокации и спекуляции для поддержки градуса русофобии в западном обществе. Однако продавить помощь для укрохунты становится все труднее», — высказал позицию Слуцкий в разговоре с NEWS.ru.

Чем Зеленский мог разозлить Запад

По мнению гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, на Западе утратили интерес не к ситуации на Украине, а к самому Зеленскому. В беседе с NEWS.ru эксперт напомнил, что украинский лидер скоро потеряет свою легитимность в связи с отменой выборов главы государства. Кроме того, как считает политолог, Зеленский ведет себя «хамовато».

«Согласно Конституции Украины, нет запрета проводить выборы при военном положении. То есть дело не в Украине сейчас, на нее планы еще строят западные страны. А вот Зеленского начинают игнорировать, потому что он достаточно токсичный политический деятель. С этим связаны и его достаточно противоречивые комментарии обиженного мальчика, который пытается шантажировать своих спонсоров», — подчеркнул Мухин.

Фото: Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Помешала ли смерть Навального планам Зеленского

В первый день работы конференции стало известно о смерти российского оппозиционера Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в колонии в ЯНАО. На мероприятии в Мюнхене присутствовала жена политика Юлия, которая почти сразу же выступила перед его участниками с речью. Реакция представителей западных стран последовала незамедлительно — большинство из них обвинили в произошедшем российские власти.

По словам Лукьянова, для них и смерть Навального, и украинский конфликт считаются одной темой — «угроза России». «Навальный в силу некоторых обстоятельств превратился в символ противостояния Путину и современному российскому государству. Поэтому с их стороны реакция встревоженная. Но это никак не конкурирует с Украиной. Возможности Запада в этом контексте уже ограничены, но прозвучали призывы и санкции ввести новые. Но это все для них одна тема», — считает эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Оппозиционер Алексей Навальный на митинге в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы на проспекте Сахарова, 2019 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Оппозиционер Алексей Навальный на митинге в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы на проспекте Сахарова, 2019 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Гарри Каспаров. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press Алексей Навальный, Сергей Удальцов, Гарри Каспаров. Марш «За честные выборы», 2012 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Закрытая премьера спектакля «Метаморфозы» Овидия в постановке Дэвида Боби и Кирилла Серебренникова. На снимке: блогер Алексей Навальный с женой Юлией и телеведущая Ксения Собчак (в центре), 2013 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Закрытая премьера спектакля «Метаморфозы» Овидия в постановке Дэвида Боби и Кирилла Серебренникова. На снимке: блогер Алексей Навальный с женой Юлией и телеведущая Ксения Собчак (в центре), 2013 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press Съезд «Партии прогресса» в офисе Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). На снимке: лидер оппозиции Алексей Навальный, 2015 год Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press Съезд «Партии прогресса» в офисе Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). На снимке: лидер оппозиции Алексей Навальный, 2015 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Открытие первого предвыборного штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Основатель Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Алексей Навальный на открытии своего предвыборного штаба, 2016 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Открытие первого предвыборного штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Основатель Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Алексей Навальный на открытии своего предвыборного штаба, 2016 год Фото: Nikolay Titov/Global Look Press Лидер оппозиции Алексей Навальный встречается с волонтерами своей президентской избирательной кампании, 2018 год Фото: Nikolay Titov/Global Look Press Лидер оппозиции Алексей Навальный встречается с волонтерами своей президентской избирательной кампании, 2018 год Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Оппозиционный политик Алексей Навальный Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Оппозиционный политик Алексей Навальный Фото: Anton Belitsky/Global Look Press Митинг против сноса хрущевских пятиэтажек на проспекте Академика Сахарова. На снимке: Алексей Навальный с женой и сыном, 2017 год Фото: Anton Belitsky/Global Look Press Митинг против сноса хрущевских пятиэтажек на проспекте Академика Сахарова. На снимке: Алексей Навальный с женой и сыном, 2017 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Оппозиционный политик Алексей Навальный провёл встречу со сторонниками в Санкт-Петербурге и презентацию проекта «Умное голосование», 2019 год Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Оппозиционный политик Алексей Навальный провёл встречу со сторонниками в Санкт-Петербурге и презентацию проекта «Умное голосование», 2019 год Фото: www.facebook.com/timur.olevskiy/Global Look Press Лидер российской оппозиции Алексей Навальный возвращается из Берлина в Москву, 2021 год Фото: www.facebook.com/timur.olevskiy/Global Look Press Лидер российской оппозиции Алексей Навальный возвращается из Берлина в Москву, 2021 год Фото: instagram.com/navalny/Global Look Press Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в больнице Шарите Фото: instagram.com/navalny/Global Look Press Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в больнице Шарите Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Алексей Навальный Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Алексей Навальный

Почему саммит по Украине отложили

После завершения мероприятия в Мюнхене стало известно, что Зеленский отказался участвовать в конференции по восстановлению Украины в Токио. Планировалось, что он выступит по видеосвязи. В итоге в ней приняли участие премьер-министр Японии Фумио Кисида и его украинский коллега Денис Шмыгаль. Глава первого кабмина в том числе рассказал, что Токио планирует принять меры для развития экономического, инвестиционного сотрудничества и поддержки Киева.

Как сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники, саммит по Украине, который хотят провести в Швейцарии в марте этого года, будет перенесен. По данным агентства, мероприятие, скорее всего, отложат до апреля или мая из-за «безучастности» мировых лидеров. В публикации подчеркивается, что некоторые страны, приглашенные на встречу, настаивают на том, чтобы в ней приняла участие и Россия.

Фото: Marcus Golejewski/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский

Сенатор Карасин считает, что ответственность за ведение «кровопролитной борьбы для украинского народа, для всего мира» лежит на самом Зеленском.

«Надо прекратить азартно следовать какому-то диктаторскому курсу и подчиняться во всем Вашингтону и НАТО, взяться наконец за ум и понять, что все это абсолютно бесперспективная вещь — те варварские военные действия, которые ведет сейчас Украина, уничтожая гражданское население, своих собственных солдат», — заключил сенатор.

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