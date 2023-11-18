Times: Украина пытается «перепрограммировать» российских пленных

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Украина пытается перевоспитывать и перепрограммировать попавших в плен российских военнослужащих, пишет The Times. По данным газеты, для этого ВСУ используют пропаганду украинской культуры.

Издание утверждает, что российских пленных будят в шесть часов утра, транслируя через громкоговорители украинский гимн. На пути в столовую вывешены портреты украинского националиста Степана Бандеры и поэта Тараса Шевченко. После этого российских пленных заставляют выстаивать «минуту молчания» в память о погибших военных ВСУ.

Кроме того, как пишет Times, россиянам читают краткий курс украинской истории для «опровержения тезиса о том, что Украина не является независимым государством». При этом британская газета отмечает низкую эффективность подобной пропаганды. Так, один из пленных поделился, что считает Россию и Украину одним государством, поскольку родился в СССР.

Ранее российские военнопленные на Украине обратились в ООН с жалобой на пытки, которым их подвергали бойцы ВСУ. По словам заместителя генсека всемирной организации по политическим вопросам Розмари Дикарло, были опрошены свыше 26 военнослужащих РФ, 12 из которых сообщили, что с ними плохо обращались в неофициальных местах содержания.