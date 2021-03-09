Зеленский назвал Шевченко украинской суперзвездой

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил соотечественников с 207-й годовщиной со дня рождения писателя Тараса Шевченко и призвал их осознать реальный масштаб его личности.

Неординарной, яркой, многогранный и существенно более широкой, чем клишированный хуторянский образ старого дедушки в кожухе, — написал глава государства в Telegram.

По его словам, Шевченко — это «зажигательная смесь энергии, духа, борьбы, драйва», а его творчество является классикой и мейнстримом одновременно.

Его слова мотивируют, вдохновляют и закаливают уже не одно поколение украинцев. Шевченко — это наша суперзвезда. С днём ​​рождения, всегда современный и крутой Тарас Григорьевич Шевченко, — добавил Зеленский.

Он призвал украинцев двигаться дальше от знаний, полученных в школе, чтобы «открывать для себя всю полноту его личности».

Как писал NEWS.ru, ранее в Ивано-Франковской области вандалы обезглавили памятник поэту Тарасу Шевченко. Инцидент произошёл в канун 207-летия со дня рождения поэта в селе Подпечеры. Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предположил, что вандалы намеренно выбрали это время, чтобы осквернить постамент. Он призвал правоохранителей найти причастных к осквернению памятника.

9 марта исполнилось 207 лет со дня рождения писателя Тараса Шевченко, а 10 марта — 160 лет со дня его смерти. Он считается основоположником украинской литературы. Наиболее известными его книгами являются сборник стихотворений «Кобзарь» и поэма «Гайдамаки».