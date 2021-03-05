На Украине вандалы обезглавили памятник Тарасу Шевченко

https://static.news.ru/photo/57e847be-7de0-11eb-8115-96000091f725_660.jpg Фото: Руслан Марцінків/facebook.com

В Ивано-Франковской области вандалы обезглавили памятник поэту Тарасу Шевченко. Мэр выразил надежду, что злоумышленников найдут.

Инцидент произошёл в канун 207-летия со дня рождения поэта в селе Подпечеры. Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предположил, что вандалы намеренно выбрали это время, чтобы осквернить постамент.

Под Домом культуры отрезали голову памятнику Тарасу Шевченко! Очевидно, вандалы «приурочили» свои действия ко дню рождения нашего Кобзаря. <...> Надеюсь, мы скоро выясним, кто это сделал, — цитирует его издание «Украина.ру».

Также Марцинкив призвал правоохранителей найти причастных к осквернению памятника.

После Евромайдана Верховная рада приняла закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов...», который запрещает пропаганду советской символики.

В целом за последние несколько лет в рамках «декоммунизации» в стране были изменены около 52 тысяч топонимов и демонтировано более 2,5 тысячи памятников, большинство которых посвящено вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину.

Как писал NEWS.ru, на Украине снесли последний памятник Владимиру Ленину из тех, что расположены на открытой территории.