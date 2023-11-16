Полководец-гений или олигарх-коррупционер: кем на самом деле был Меншиков

Фото: Общественное достояние

Портрет Александра Меншикова. Неизвестный художник

16 ноября исполняется 350 лет со дня рождения Александра Меншикова — русского полководца и государственного деятеля, главного сподвижника императора Петра Первого. И хотя казнокрадство Меншикова было при дворе притчей во языцех, царь почти до самой смерти не наказывал Даниловича. Как удавалось Меншикову десятилетиями оставаться фаворитом у сурового императора? Как после смерти царя бывший денщик стал де-факто правителем империи и почему в итоге все потерял и умер в ссылке? Личность Меншикова NEWS.ru обсудил с доктором исторических наук Игорем Курукиным.

Кем на самом деле были предки «светлейшего князя»

О происхождении Александра Меншикова ходят легенды. Наиболее популярна из них та, которая говорит о том, что Меншиков происходил «из низов» и в детстве был вынужден торговать пирожками. Эта версия перекочевала, например, в известную художественную книгу «Петр I», написанную Алексеем Толстым.

Историк Николай Костомаров полагал, что знакомство Меншикова с выдающимся государственным деятелем Францем Лефортом, ближайшим сподвижником российского императора Петра I, состоялась на этой почве. По этой версии, Лефорт решил взять себе в слуги смышленого мальчика, выкупив его у пирожочника.

Другие историки и публицисты считали происхождение Меншикова более престижным — из рода литовских или белорусских дворян. Александр Пушкин придерживался этой версии, а предположения о «низком» происхождении Меншикова отметал как «шутку бояр». Впрочем, и эта версия не подтвердилась.

На сегодня документов о происхождении Меншикова не найдено. Ученым остается лишь строить догадки. Так, современный историк Игорь Курукин считает, что Меншиков поначалу был одним из мелких слуг при дворе.

Роль Александра Меншикова в истории России

Меншиков, в возрасте 14 лет принятый в денщики к Петру, вскоре стал ближайшим сподвижником молодого царя: сопровождал Петра как в войнах, в Азовском походе против турок, так и в дипломатической миссии — в Великом посольстве. В итоге заслужил доверие правителя на всю жизнь.

В узком кругу император называл его Алексашей, Данилычем и светлейшим, поскольку удостоил бывшего денщика княжеского титула. Между ними сложились доверительные отношения. Одно из доказательств тому — тот факт, что Меншикова так и не наказали за казнокрадство во время правления Петра I. Хотя царь, разумеется, не мог не знать о масштабах преступлений фаворита. Дела о его злоупотреблениях в отношении собственных крестьян и других подданных, а также взяточничества неоднократно раскрывались, но Меншикову удавалось выходить сухим из воды.

Так, в 1718 году из казны было выделено более двух миллионов рублей на постройку канала между Невой и рекой Волхов. Меншикову было велено руководить проектом. Однако строительство так и не было закончено, зато при этом тысячи рабочих погибли во время стройки от голода. Но в итоге царь просто отстранил Меншикова от строительства.

Лишь за год до смерти императора, в 1724 году, Меншикова наконец наказали, лишив всех важных постов. Однако потом все же допустили попрощаться с умирающим Петром, что можно расценивать как «прощение».

Скорее всего, император закрывал глаза на жадность фаворита, поскольку тот обладал талантом полководца. Меншиков вместе с Петром I создавал Потешные полки в подмосковном селе Преображенское. Эти части впоследствии станут основой новой русской армии. Позднее Меншиков проявит себя как выдающийся полководец в Северной войне. Он одержит много славных побед, начиная с боя в устье Невы — первой морской победы русских над шведами — и заканчивая его успешным участием в Полтавской битве.

Фото: Общественное достояние Петр Великий в Полтавской битве. Луи Каравакк

Но и на гражданской службе Меншиков также пользовался большим доверием императора. Он стал первым генерал-губернатором Петербурга, руководил строительством города, корабельных верфей и пороховых заводов. Правда, известно, что ценой создания прекрасной столицы стали десятки тысяч жертв — умерших от непосильного труда среди строителей простых русских крестьян.

Историк Игорь Курукин замечает: «У Меншикова не было собственных „начинаний“ — он был способным, даже талантливым исполнителем, за что ему многое прощали. Его успехи в военной и гражданской службе сложно сравнивать между собой. Меншиков был отличным кавалерийским командиром и не менее замечательным строителем Петербурга».

Правда ли, что Меншиков — первый русский олигарх

Меншиков стал крайне богатым человеком по меркам своей эпохи. Так, в 1709 году он приобрел себе земли в Польше за 163 тысячи рублей. А однажды ему пришлось уплатить 600 тысяч рублей штрафа за нецелевое расходование более миллиона рублей, направленных было на закупки для нужд армии, прежде всего провианта. Это астрономическая сумма по тем временам. Для сравнения: по данным доцента Воронежского госуниверситета Андрея Шипилова, рядовой мастеровой в Адмиралтействе в 1716–1718 годах получал четыре рубля в месяц.

Меншиков занимался, кроме коррупции, и прямой, очень масштабной коммерческой деятельностью, что помогло ему стать еще более влиятельным и богатым. Например, он выкупал помещения, обычно торговые, сдавая их в аренду. Покровительство императора позволяло ему десятилетиями удерживать свое положение в обществе. Правда, в отличие от российских олигархов 90-х годов Меншиков не мог сам влиять на слабую власть. Как отмечают историки, напротив, его положение полностью зависело от расположения императора.

«Коррупционные схемы Меншикова выглядят примитивно по сравнению с нынешними методами незаконного обогащения. Трудно оценить, насколько был богат Меншиков, он же не оставлял записей, сколько взяток принял. Но он использовал любую возможность „зашибить деньгу“ — торговал с заграницей, под чужими именами делал подряды на армию, первым придумал строить в Питере дома для сдачи внаем», — перечисляет Курукин.

По словам историка, как и другие знатные люди той поры, Меншиков предпочитал вкладываться в землю — скупал села, деревни, пустоши. «Активом же были крепостные души, которые он тоже покупал. Меншиков стал одним из богатейших людей России благодаря своему таланту и личным связям с Петром», — отметил ученый.

Фото: Общественное достояние Портрет Петра I. Николай Ге

Что случилось с фаворитом после смерти царя Петра

После кончины Петра у Меншикова появилось не меньше, а гораздо больше власти, он занял главную позицию в Верховном тайном совете, который де-факто управлял империей. По сути, он провел успешный дворцовый переворот, отстранив от власти других претендентов, возвел на престол вдову Петра Первого Екатерину. Царица не занималась вопросами управления, полностью доверившись в этом Меншикову.

Однако ни один из новых реформаторских планов Меншикова не удался, будь то сокращение числа сборщиков налогов или введение «акциденций» — платы чиновникам за услуги от тех, кто нуждался в них.

Фактическим правителем империи Меншиков пробыл лишь несколько лет. Как считают историки, в этот период его с некоторыми натяжками можно назвать олигархом, но за время своего правления он так и не выстроил систему, которая позволяла бы ему удерживаться наверху независимо от личных симпатий сменяющих друг друга монархов.

Положение Даниловича пошатнулось уже в 1727-м, когда внезапно умерла Екатерина I. На престол взошел сын покойного царя Петра от первого брака Петр Второй. Поначалу новый царь оставался под влиянием Меншикова. Однако стоило тому надолго заболеть, как его конкуренты, князья Долгорукие, постепенно настроили юного правителя против «первого русского олигарха».

В итоге царь велел лишить Меншикова всех званий и наград и отправить всю его семью в ссылку в Сибирь, в город Березов, где некогда всесильный правитель империи и скончался 12 ноября 1729 года.

«Меншиков не учел особенностей характера императора-подростка Петра Второго», — считает доктор исторических наук, профессор СПбГУ Павел Кротов. Причиной утраты власти Меншиковым стали вспыльчивость и подростковый максимализм юного монарха, полагает профессор. Такой характер вполне мог быть унаследован Петром Вторым от деда — Петра Первого. По мнению ученого, замечания, которые делал Меншиков молодому императору, стали главной ошибкой некогда хитрого царедворца.

«Учитывая то, что Петр Второй умер, поправив всего три неполных года, у Меншикова — не утрать он его расположения и жени он его на своей дочери — был шанс попытаться стать фактически основателем новой царской династии. Но он его упустил, не разобравшись в подростковой психологии», — подытожил Кротов.

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