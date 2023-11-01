Что нельзя есть при гастрите, какие продукты нужно употреблять Врач Тяжельников рекомендовал отказаться от тыквы при обострении гастрита

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Людям с хроническим гастритом с особой осторожностью нужно употреблять тыкву, а при обострении недуга необходимо исключить ее, заявил РИА Новости специалист департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Какие продукты нельзя употреблять при заболеваниях ЖКТ?

Какие продукты нельзя есть при гастрите

Тяжельников обратил внимание, что тыква является полезным овощем, который содержит витамины A, С, E, РР, Т, К, группы В, а также микроэлементы, однако она способна стимулировать моторику желудка. В связи с этим пациентам с гастритом не рекомендуется употреблять ее.

Анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов сообщил NEWS.ru, что при гастрите нужно исключить из рациона «все вкусное»: жареные, соленые, острые блюда, а также спиртные напитки.

«Гастрит — хроническое воспаление стенки желудка. Воспаление означает запуск защитных механизмов, которые в норме борются с инфекцией. Воспаленные ткани отечны, болят и не работают так, как нужно», — объяснил врач.

Заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) также являются противопоказанием к употреблению варенья, предупредила диетолог Наталия Гридина. Этот продукт способен вызвать обострение гастрита и спровоцировать появление язвы.

«При повышенной кислотности желудка варенье из определенных ингредиентов, например из цитрусов, ананасов и клубники, может повышать кислотность желудка, что может привести к гастриту и язвам», — отметила медик.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург также предостерег страдающих гастритом людей от употребления кваса из-за содержания в нем органических кислот, которые могут раздражать слизистую желудка и усиливать проявления заболеваний ЖКТ. Также вредным напитком для желудка является кофе.

«Неважно, холодный кофе или горячий, он будет провоцировать изжогу у тех, кто ею страдает. Еще холодные напитки не подходят больным хроническим панкреатитом. Плюс при постоянном употреблении кофе со льдом возможно обострение гастрита», — рассказала гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие продукты можно есть при гастрите

Гастроэнтеролог Нарине Сугян в беседе с NEWS.ru отметила, что избежать обострения язвы желудка можно, если соблюдать режим между приемами пищи и питаться дробно.

«Не должно быть больших интервалов. В зависимости от стадии язвы — открытая, закрытая — меняется продуктовый список, то есть диета. Их общий смысл в постепенном изменении структуры потребляемой пищи. Дробное питание эффективно снижает кислотность желудка», — объяснила врач.

По словам опрошенных порталом Medicalnewstoday врачей-диетологов и гастроэнтерологов, при заболеваниях ЖКТ наиболее полезными продуктами является цветная капуста, в которой содержится уничтожающее опасную бактерию H. Pylori вещество сульфорафан, и белокочанная капуста — она содержит витамин U, стабилизирующий уровень pH, что способствует терапии язвы желудка.

Лучшим вариантом перекуса для людей с гастритом или язвой является кисель, заявила диетолог Татьяна Иванникова. Этот напиток положительно влияет на микрофлору кишечника и способствует увеличению роста полезных бактерий.

Врач-терапевт Юлия Паваротная в беседе с NEWS.ru указала, что люди с гастритом должны отдавать предпочтение нежирным видам мяса — говядине, индейке, курице, или рыбе — лососю, карпу, минтаю. Также полезны для них будут отварные овощи, такие как свекла и морковь.

Добавить в рацион перечисленный набор продуктов можно только в том случае, если он не противоречит назначенной врачом диете и только после консультации со специалистом.

Читайте также:

Врач назвала продукт, способный спровоцировать инфаркт мозга

Нутрициолог рассказала о влиянии геркулесовой каши на организм

Нутрициолог рассказал, какие жиры помогут в борьбе со старостью