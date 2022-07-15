Медик назвал блюда, от которых нужно отказаться при гастрите Реаниматолог Гапонов предупредил об «онкологических» последствиях гастрита

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Гастрит или воспаление стенки желудка может спровоцировать образование в данном органе язвы. Последняя, в свою очередь, угрожает более тяжелыми недугами: онкологией, кровотечением и пенетрацией (язва «прогорает» в соседние органы), рассказал NEWS.ru анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов. Эксперт подчеркнул, что при гастрите нужно исключить из рациона «всё вкусное»: жареные, соленые, острые блюда, а также спиртные напитки и курение.

Гастрит — хроническое воспаление стенки желудка. Воспаление означает запуск защитных механизмов, которые в норме борются с инфекцией. Воспаленные ткани отечны, болят и не работают так, как нужно. Гастрит бывает острый и хронический, при остром воспаление играет в помощь нам, а при хроническом начинает вредить, — напомнил медик.

Накануне гастроэнтеролог Яна Прудникова заявила, что чрезмерное употребление арбуза может нарушить сердечный ритм, вызвать мышечные спазмы, привести к диабету, проблемам с печенью и желудком. Специалист считает, что арбуз обладает «сплошными недостатками». Во-первых, по словам врача, он содержит много фруктозы, из-за чего нарушается синтез жирных клеток, повышается холестерин и страдают мембраны клеток кишечника, что приводит к воспалению в организме.

Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова ранее рассказала, что самыми опасными летними напитками являются охлаждённый кофе, смузи и молочные коктейли. Эксперт пояснила, что кофе в любом виде может спровоцировать изжогу, а холодные напитки не подходят больным хроническим панкреатитом. Она добавила, что большое потреблении клетчатки вместе со смузи может спровоцировать раздражение кишечника.