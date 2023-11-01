Нутрициолог рассказала о влиянии геркулесовой каши на организм Нутрициолог Костомаха: геркулесовая каша выводит излишки сахара и токсинов

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Геркулес, представляющий из себя очищенные, расплющенные и пропаренные овсяные зерна, способствует очищению организма от лишнего сахара и токсинов, рассказала в беседе с «Вестями Подмосковья» нутрициолог Анастасия Костомаха. По ее словам, этот продукт полезен для нормализации работы сердечно-сосудистой системы.

Грубые волокна снижают аппетит, выводят излишки сахара, холестерина и токсинов. Каша чрезвычайно полезна для здоровья сердца и сосудов, а также для профилактики диабета II типа, — подчеркнула специалист.

Она добавила, что в геркулесе содержатся такие микроэлементы, как марганец, медь, фосфор, цинк, фолиевая кислота, а также растительные белки и необходимые аминокислоты. При этом современные технологии обработки позволяют получить продукт с наилучшим сохранением полезных веществ.

Нутрициолог также предупредила, что если каша, сваренная на воде, имеет низкий гликемический индекс и не провоцирует скачок инсулина, то геркулес, сваренный на молоке, имеет вдвое больший гликемический индекс.

Данный момент важно учитывать тем, кто следит за уровнем сахара в крови, — резюмировала Костомаха.

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили о пользе овса, который является источником сложных углеводов. В ведомстве уточнили, что кашу из овса лучше варить недолго, это позволит сохранить все полезные вещества. Еще лучше замачивать овсянку водой и оставлять на ночь.