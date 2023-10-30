Россиянам рассказали о пользе овса В Роспотребнадзоре назвали овес источником сложных углеводов

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Овес полезен для здоровья, так как он является источником сложных углеводов, рассказали специалисты Роспотребнадзора по Красноярску. В ведомстве подчеркнули, что в нем также содержатся минералы, железо, магний, фосфор, кальций и цинк, необходимые для организма, пишет «МК в Красноярске».

Как уточнили специалисты Роспотребнадзора, все полезные свойства заключаются в оболочке зерен, внутри которых находятся отруби, зародыши и эндосперм. Овес медленно усваивается, благодаря чему человек будет ощущать сытость длительное время. Кроме того, в продукте есть витамины А, Е, К и группы В.

В ведомстве уточнили, что кашу из овса лучше варить недолго, это позволит сохранить все полезные вещества. Специалисты посоветовали замачивать овсянку водой и оставлять на ночь. С утра можно добавить в блюдо мед, ягоды, орехи или фрукты. После этого каша будет готова к употреблению.

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев ранее посоветовал отказаться от употребления клетчатки, в том числе от свежих овощей, зелени, недоваренных каш и цельнозернового хлеба, при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта. К таким болезням относятся воспалительные процессы в кишечнике, например колит, а также гастрит в стадии обострения.