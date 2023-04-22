Гастроэнтеролог объяснила, как избежать обострения язвы желудка Гастроэнтеролог Сугян: обострение язвы желудка провоцируют длинные перерывы между приемами пищи

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Избежать обострения язвы желудка можно, если соблюдать режим между приемами пищи, питаться дробно, рассказала NEWS.ru гастроэнтеролог Нарине Сугян. Она отметила, что больших промежутков быть не должно, а список допустимых продуктов меняется в зависимости от стадии недуга — закрытая или открытая язва.

Чтобы избежать обострения язвы желудка, необходимо соблюдать режим между приемами пищи. Не должно быть больших интервалов. В зависимости от стадии язвы — открытая, закрытая — меняется продуктовый список, то есть диета. Их общий смысл в постепенном изменении структуры потребляемой пищи. Дробное питание эффективно снижает кислотность желудка, — подчеркнула Сугян.

Врач также добавила, что одними из факторов возникновения язвы являются повышенная кислотность желудка и заражение бактерией Helicobacter pylori. Она отметила, что данный вид микроорганизмов способен инфицировать слизистую желудка и двенадцатиперстной кишки и при определенных обстоятельствах вызывает также гастрит, дуоденит и онкологию.

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