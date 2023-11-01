Врач назвала продукт, способный спровоцировать инфаркт мозга Диетолог Соломатина: красное мясо может привести к инфаркту мозга после 50 лет

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Людям после 50 лет необходимо сократить потребление красного мяса: оно может провоцировать такие сердечно-сосудистые заболевания, как ишемия и инфаркт мозга, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, мясные продукты увеличивают риск возникновения атеросклероза у возрастных людей.

Это означает, что может начаться нарушение кровотока из-за образовавшихся атеросклеротических бляшек. Кроме того, не исключены различного рода ишемии и инфаркт мозга, — подчеркнула специалист.

Как рассказала диетолог, научно доказано, что содержащиеся в красном мясе холестерин, насыщенные жиры, нитриты и натрий могут оказывать негативное влияние на работу сердца. Однако, по словам врача, несмотря на это, людям после 50 лет не следует полностью отказываться от употребления красного мяса, так как дефицит белка не менее вреден для здоровья. Поэтому достаточно лишь ввести определенные ограничения на употребление этого продукта.

По словам эксперта, еще один повод отказаться от мясных блюд — это тяжелое усваивание продуктов.

Желудок все-таки с возрастом перестраивается, и метаболизм у нас замедляется. Переваривать тяжелые блюда нам становится сложнее, — предупредила врач.

Ранее Елена Соломатина посоветовала употреблять в пищу щадящие продукты, чтобы сохранить здоровье поджелудочной железы в пожилом возрасте. По словам специалиста, важно исключить острую, жирную и жареную еду, а также отказаться от алкоголя.