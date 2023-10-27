Пожилым раскрыли, как сохранить здоровье поджелудочной Врач Соломатина посоветовала есть щадящие продукты для здоровья поджелудочной

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Чтобы сохранить здоровье поджелудочной железы в пожилом возрасте, следует употреблять щадящие продукты, посоветовала врач-диетолог Елена Соломатина. В беседе с «Москвой 24» специалист уточнила, что важно исключить острую и жареную еду, а также отказаться от алкоголя. Кроме того, в рационе не должны присутствовать жирные блюда.

Все продукты должны быть щадящими. Ничего жирного, острого и жареного. Все должно быть тушеное, запеченное и отварное. Никакого алкоголя. <...> Жир убирается вообще. То есть никакого сала, смешанных и тяжелых блюд, кондитерских изделий в виде пирожных и тортов, — пояснила диетолог.

Есть следует пять раз в день небольшими порциями. Соломатина рекомендует отдавать предпочтение мясу, которое легко переваривается желудком, чтобы снизить нагрузку на поджелудочную железу, например кролику, курице и индейке. Также можно употреблять нежирную рыбу.

Соломатина предупредила, что с возрастом в организме начинаются дегенеративные процессы. В связи с этим важно пересмотреть свое отношение к питанию и исключить вредную еду, даже если человек чувствует себя абсолютно здоровым.

Эксперт по питанию Алла Погожева ранее посоветовала пожилым есть рыбу не менее двух — трех раз в неделю. По ее словам, это касается как жирных, так и нежирных сортов этого продукта. Тресковые сорта рыбы стоит добавить в рацион тем, кто не хочет набрать вес.