Диетолог рассказала, кому нельзя есть варенье Диетолог Гридина назвала проблемы ЖКТ противопоказанием к употреблению варенья

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Заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), поджелудочной железы, сахарный диабет и ожирение являются противопоказаниями к употреблению варенья, предупредила диетолог Наталия Гридина. В разговоре с «Газетой.Ru» она отметила, что при использовании определенных ингредиентов продукт может вызывать язвы и гастрит.

При повышенной кислотности желудка варенье из определенных ингредиентов, например, из цитрусов, ананасов и клубники, может повышать кислотность желудка, что может привести к гастриту и язвам, — пояснила специалист.

Диетолог также опровергла миф о полезности варенья. По словам Гридиной, длительная термическая обработка лишает фрукты и ягоды витаминов. Специалист уточнила, что при варке также добавляется большое количество сахара. В связи с этим оно практически лишено полезных свойств.

Врач отметила, что сделать продукт более полезным можно при использовании айвы, которая положительно влияет на работу ЖКТ, или цитрусовых и клюквы, которые немного восполнят недостаток витамина С. Гридина добавила, что варенье из малины может помочь при повышенной температуре благодаря содержанию салициловой кислоты.

Диетолог Елена Соломатина ранее предупредила пожилых об опасности для них варенья из малины. По ее словам, этот продукт может способствовать обострению заболеваний органов пищеварения и повышает риск развития диабета.