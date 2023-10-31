Нутрициолог рассказал, какие жиры помогут в борьбе со старостью Нутрициолог Арзамасцев: омега-3 жирные кислоты способны продлить молодость

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Употребление в пищу продуктов, богатых полезными омега-3 жирными кислотами способствует снижению уровня холестерина в крови и продлевает молодость клеток, рассказал в беседе с «Москвой 24» врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев. По его словам, такие жиры активизируют метаболические процессы в организме.

Полезные омега-3 жирные кислоты помогут улучшить работу печени, метаболические процессы и обмен холестерина. <...> Омега-3 позволит немного снизить уровень вредного холестерина, который является одной из причин серьезных проблем с сердцем и сосудами, — отметил специалист.

Он рассказал, что полезные жиры содержатся как в растительных, так и в животных продуктах. Богатыми источниками омеги-3 являются оливковое и льняное масло, авокадо и жирная рыба. Такие жиры в нормальном количестве будут способствовать продлению молодости клеток, резюмировал эксперт.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Алла Погожева порекомендовала добавлять рыбу в рацион не менее двух раз в неделю. По словам специалиста, это касается как жирных сортов, содержащих омега-3 кислоты, так и нежирных видов.