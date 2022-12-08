Названы продукты для щадящего новогоднего стола при гастрите Терапевт Паваротная: людям с гастритом стоит убрать с новогоднего стола алкоголь и цитрусовые

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Людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, например, с гастритом, стоит отказаться в новогоднюю ночь от алкоголя, кофе, цитрусовых, соленостей, копченостей и консервов, рассказала в разговоре с NEWS.ru врач-терапевт Юлия Паваротная. По ее словам, эти продукты повышают выработку соляной кислоты.

Если у человека гастрит, то мы подразумеваем активную выработку соляной кислоты. Значит мы стараемся исключить продукты, еще более усиливающие ее образование. Это все соления, копчености, любые закрутки, все, что маринуется и готовится с уксусом. Рекомендуется исключить алкоголь, так как из-за него замедляется моторика кишечника, из-за чего пища в желудке дольше находиться — усиливается изжога, болевые ощущения, чувство распирания, — рассказала врач.

По ее словам, щадящий новогодний стол может состоять из любого мяса, желательно нежирного — говядины, индейки, курицы. Можно жирную рыбу — лосось, карп, минтай, отварные яйца, молочные продукты либо обезжиренные, либо с минимальным содержанием жира. Также полезны будут любые овощи, свекла и морковь. Желательно, чтобы все было в отварном виде, заявила врач.

Ранее нутрициолог Ирина Писарева заявила, что популярный на новогодних праздниках салат оливье является не только очень калорийным, но и вредным. По ее словам, вред этого блюда заключается в сочетании ингредиентов, которые не стоит употреблять в пищу одновременно. Специалист пояснила, что картофель в сочетании с полуфабрикатами и майонезом способен вызвать несварение желудка.