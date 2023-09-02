Звезды едут на Восток: как Саудовская Аравия разорвала трансферный рынок Множество звезд европейского футбола за громадные деньги покинуло Старый Свет

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Неймар присоединяется к «Аль-Хилалу» после Саудовской Аравии

В ночь на 2 сентября в ведущих европейских чемпионатах закрылось летнее трансферное окно. Главным игроком на рынке покупки и продажи футболистов стали клубы из Саудовской Аравии, которые совершили огромное количество дорогостоящих приобретений. Но и европейские команды устроили несколько громких переходов. Кроме того, новую команду нашел Лионель Месси. NEWS.Ru — подробнее о главных трансферах минувшего лета.

Неймар стал очередной суперзвездой чемпионата Саудовской Аравии

31-летнего бразильца приобрел «Аль-Хиляль», который выложил ПСЖ за игрока около € 90 млн. Контракт подписан на два года. Форвард пока не дебютировал за новый клуб, зато уже успел отметиться мощным «райдером», который он выкатил руководству команды. Ради звезды те готовы на многое.

По информации Foot Mercato, ради приезда бразильца клуб пошел на нарушение закона. Неймару позволили жить со своей беременной девушкой Бруной Бьянкарди в гражданском браке, несмотря на соответствующий запрет, который закреплен в законодательстве страны. Также форварду предоставят личный особняк с обслуживающим персоналом и частный самолет.

Месси тоже мог оказаться в Саудовской Аравии, но выбрал MLS

Тот же «Аль-Хиляль» был готов платить Месси рекордную зарплату, однако аргентинец решил подписать контракт с «Интер Майами», которым владеет бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм. К команде форвард присоединился в качестве свободного агента, а его зарплата составляет около $ 54 млн. в год.

Фото: Leco Viana/Keystone Press Agency/Global Look Press Лионель Месси

Месси шикарно адаптировался в Майами и с первого матча начал штамповать голы и результативные передачи. Он даже успел выиграть с «Интером» первый трофей: его команда стала обладателем Кубка лиг. Этот титул стал 44-м в карьере Месси, он побил рекорд ныне находящегося под следствием Дани Алвеса, который завоевал 43 трофея.

В Саудовской Аравии оказалось еще несколько звезд

Действующий обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема решил, что всего добился в Европе, и на закате карьеры отправился на заработки в Саудовскую Аравию. 35-летний француз не стал продлевать контракт с мадридским «Реалом» и перешел в «Аль-Иттихад», который будет платить ему около € 27,5 млн. за сезон.

Решение продолжить карьеру в Саудовской Аравии этим летом приняли не только возрастные звезды, но и дорогостоящие игроки, находящиеся в расцвете сил. «Аль-Хиляль» купил у «Вулверхэмптона» 26-летнего опорника сборной Португалии Рубена Невеша за € 55 млн, а за сербского хавбека Сергея Милинковича-Савича заплатил € 40 млн.

Еще одним звездным новичком чемпионата Саудовской Аравии стал чемпион мира в составе сборной Франции Н’Голо Канте. Опорный полузащитник отказался от продления контракта с «Челси» и стал футболистом «Аль-Иттихада». В новой команде он будет получать сумасшедшую зарплату в районе € 100 млн. Партнером Канте по команде еще может стать Мохамед Салах. «Аль-Иттихад» практически договорился с «Ливерпулем» о переходе игрока, который можно завершить до закрытия трансферного окна в Саудовской Аравии 7 сентября. По информации Sky Sport, саудовский клуб готов заплатить за египтянина больше € 200 млн.

Может ли кто-то из россиян уехать в Саудовскую Аравию

На этот вопрос в интервью NEWS.ru ответил футбольный агент Алексей Сафонов. Он также рассказал о деталях перехода Криштиану Роналду в «Аль-Наср». 38-летний португалец был первой супер-звездой из Европы, кто уехал в чемпионат Саудовской Аравии, это случилось в январе 2023 года.

Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press Криштиану Роналду

«Когда Криштиану Роналду перешел в Саудовскую Аравию, 189 стран купило трансляцию их чемпионата. Они также выручили сотни миллионов с продажи атрибутики. Все вложенные деньги уже давно отбиты с запасом, сейчас этот чемпионат становится популярным во всем в мире. Это не просто бездумная трата денег, там работают умные бизнесмены, — сказал Сафонов.

По его словам, единственный россиянин, кому предлагали контракт в Саудовской Аравии — Константин Тюкавин. Но форвард «Динамо» отказался от пятилетнего соглашения, так как хочет играть в Европе.

«Приоритет клубов Саудовской Аравии — состоявшиеся звезды с именем, такие как Роналду и Бензема, чтобы зарабатывать на них большие деньги, а местные футболисты росли, глядя на них. Они и за Салаха готовы 200 млн выложить. Когда рядом с тобой играют такие футболисты, кто угодно начнет прибавлять. Поэтому я не думаю, что в это межсезонье кто-то из россиян туда уедет, у саудитов другие приоритеты». — добавил Сафонов.

Три громких перехода состоялись с участием игроков сборной Англии

Молодая звезда английской национальной команды Джуд Беллингем сменил дортмундскую «Боруссию» на мадридский «Реал». Испанский клуб заплатил за 20-летнего атакующего хавбека € 103 млн., и он уже начал окупать эти затраты. В трех матчах чемпионата Испании полузащитник забил четыре гола, сделал голевую передачу и был признан лучшим футболистом «Реала» в августе.

Фото: Irina R. Hipolito/Keystone Press Agency/Global Look Press Джуд Беллингем

Старший партнер Беллингема по атаке сборной Англии Харри Кейн в возрасте 30 лет решился на масштабные перемены в карьере. Форвард, который стал легендой «Тоттенхэма», переехал в Германию. Мюнхенская «Бавария» заплатила за него ровно € 100 млн. Форвард также стартовал в новой команде очень прилично. У него три гола и один голевой пас в двух матчах чемпионата Германии.

Английский опорный полузащитник Деклан Райс не покидал не только родную страну, но и город. Капитан лондонского «Вест Хэма» принял решение пойти на повышение и присоединиться к «Арсеналу», который в прошлом сезоне боролся за чемпионство. «Канониры» выложили за хавбека € 116 млн. Это рекорд для внутренних переходов в Англии.

По версии некоторых британских СМИ, этот рекорд побил «Челси», который приобрел у «Брайтона» опорного хавбека из Эквадора Мойеса Кайседо. Однако авторитетный портал Transfermarkt настаивает, что за латиноамериканца заплатили те же € 116 млн.

Несколько футболистов РПЛ перешли в европейские чемпионаты

Прежде всего, речь идет об Арсене Захаряне, который уехал в Европу со второй попытки. Зимой «Динамо» договорилось с «Челси», но трансфер сорвался из-за британских санкций, которые не позволили англичанам расплатиться с россиянами. Летом талантливого полузащитника сборной России смог приобрести испанский «Реал Сосьедад». Клуб из Сан-Себастьяна выложил за россиянина € 12 млн. плюс бонусы. Захарян уже успел дебютировать за новую команду в чемпионате Испании, сыграв в концовке матча с «Лас-Пальмасом» (0:0).

Фото: Daisuke Nakashima/AFLO/Global Look Press Арсен Захарян

Вслед за Захаряном в Европу отправился еще один футболист «Динамо» — защитник Саба Сазонов. 21-летний футболист подписал четырехлетний контракт с итальянским «Торино», москвичи получили за игрока € 2,75 млн. К сожалению, порадоваться за трансфер очередного футболиста сборной России не получится. Уроженец Санкт-Петербурга Сазонов сменил спортивное гражданство на грузинское и уже провел два матча за национальную команду этой страны.

В Европу отправился и нападающий «Спартака» Кейта Бальде. Не проходящий в состав московского клуба сенегалец на правах аренды будет выступать за «Эспаньол».

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