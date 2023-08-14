Самый перспективный футболист России уезжает: что ждет Захаряна в Испании Эпопея с трансфером Арсена Захаряна завершилась — он переходит в «Реал Сосьедад»

Фото: Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press

Арсен Захарян

Переход Арсена Захаряна из московского «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад» еще официально не объявлен, но сам игрок уже прибыл в Сан-Себастьян. О том, как этот трансфер стал возможным, и о причинах, по которым Захарян не уехал в Европу раньше, — в материале NEWS.ru.

Трансфер подтвердил главный тренер «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка перед матчем Российской премьер-лиги против «Балтики» заявил, что Захаряна уже можно считать игроком «Сосьедада».

«Арсен Захарян сегодня будет на стадионе, но уже можно сказать, что он игрок испанского клуба „Реал Сосьедад“», — заявил тренер бело-голубых в эфире телеканала «Матч Премьер».

Сам 20-летний полузащитник в ответ на вопрос журналиста, можно ли уже порадоваться за его переход, с улыбкой ответил: «Порадуйтесь».

В тот же день, в воскресенье, 13 августа, Захарян улетел в Испанию для прохождения медосмотра.

У «Динамо» будет приоритетное право выкупа

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин после матча с «Балтикой» рассказал, что в контракте Захаряна с клубом из Сан-Себастьяна будет предусмотрено приоритетное право обратного выкупа — на случай, если у Арсена не получится закрепиться в Испании.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в свою очередь сообщил, что принципиальная договоренность между клубами есть, но формально сделка еще не закрыта.

«Мы договорились с „Реал Сосьедад“, но надо соблюсти формальность. Вопрос получения денег — в проработке», — приводит слова Пивоварова «Чемпионат.com».

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Игрок ФК «Динамо» Арсен Захарян (слева) и член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин

Сколько за Захаряна получит «Динамо»

По информации Noticias de Gipuzkoa, сумма трансфера Захаряна в «Реал Сосьедад» составит €12 млн. Изначально баскский клуб хотел подписать Донни ван де Бека из «Манчестер Юнайтед», но в том случае не договорились по финансовым вопросам. Изначально «Реал Сосьедад» предлагал за Захаряна около €10 млн, «Динамо» просило 15, но потом стороны пришли к компромиссу.

Испанцы видят в российском футболисте замену завершившему карьеру Давиду Сильве, поэтому игрок на позицию креативного атакующего полузащитника нужен был «Сосьедаду» именно в это трансферное окно.

Данные о €12 млн подтвердил и «Спорт-Экспресс».

Фабрицио Романо, один из главных инсайдеров в мире футбола, заявил в соцсетях о финальной цене в €13 млн, плюс бонусы, привязанные к личным достижениям Захаряна. Он сообщал, что трансфер оформят в течение выходных.

Как срывались переходы Захаряна в другие клубы

Дважды Арсен Захарян мог оказаться в европейском топ-клубе, который по статусу превосходит «Реал Сосьедад». Летом 2022 года — в «Челси». Лондонский клуб готов был заплатить €15 млн, но переход не состоялся из-за неспортивных причин. Из-за санкций, наложенных Великобританией на Россию, у «Челси» не было возможности перевести на счета «Динамо» сумму за трансфер. Можно было использовать только серые схемы, но от этого в лондонском клубе отказались.

Летом 2023-го Захарян мог перейти в «Лацио», но и римский клуб отказался от россиянина по не совсем спортивным причинам. Трансфер за €14 млн уже был согласован с «Динамо», но в последний момент сорвался.

«Трансфер Захаряна не состоялся по причине того, что у нас нет места для игрока не из ЕС», — сказал спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Арсен Захарян

Кто такой Захарян

Родился в Самаре в 2003 году, воспитанник школы «Крыльев Советов», с 2017-го (с 14 лет) является игроком московского «Динамо»: сначала молодежного клуба, затем — основного. Играет на позиции атакующего полузащитника. В составе «Динамо» во всех турнирах (РПЛ и Кубок России) провел 89 матчей, забил 19 мячей и отдал 20 голевых передач.

Захарян считается одним из самых талантливых молодых футболистов не только в России, но и в мире. В марте 2022 года он вошел в топ-10 самых дорогих футболистов планеты не старше 18 лет.

Захарян выступал за все юношеские (до 14, до 15, до 17 лет), молодежную (до 21 года) и за главную сборную России. В команде Валерия Карпина динамовец провел семь матчей, включая отборочные игры ЧМ-2022 со сборными Хорватии, Мальты, Словакии и Словении.

Чем известен «Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» — клуб из Сан-Себастьяна (город на севере Испании, на Средиземном море, на границе с Францией). В прошлом сезоне бело-голубые (тут Захаряну привыкать не придется) заняли четвертое место в Ла Лиге и в новом сезоне сыграют в Лиге чемпионов.

В первом туре нового сезона «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Жироной», 1:1. Следующий матч — дома с «Сельтой» в субботу, 19 августа, дальше идут матчи с «Лас-Пальмасом» и «Гранадой», а в середине сентября предстоит встреча с «Реалом» и старт в Лиге чемпионов.

В клубном музее сосьедадцев — два трофея чемпионов Испании (1981, 1982) и два Кубка Испании (1987, 2020).

Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press «Реал Сосьедад»

Как россияне выступали в Испании

Арсен Захарян — далеко не первый российский футболист, уезжающий в чемпионат Испании. Самые яркие примеры — Валерий Карпин и Александр Мостовой. Оба провели в Ла Лиге больше 220 матчей и забили больше 50 мячей, вместе выступали за «Сельту», а Карпин — еще за «Реал Сосьедад» (в составе которого за малым не взял золото) и «Валенсию».

202 матча в испанской лиге провел защитник Виктор Онопко (за «Овьедо» и «Райо Вальекано»), 141 матч — Владимир Бесчастных (за «Расинг»), 112 матчей — Денис Черышев. Денис — единственный, кто выступал за мадридский «Реал», правда, вышел на поле всего в семи официальных матчах.

Восемь мячей в 25 встречах за «Севилью» забил Александр Кержаков, а самый свежий пример россиянина, выступавшего в Испании, — Федор Смолов. В сезоне-2019/20 форвард «Динамо» ездил в аренду в «Сельту» и забил в 14 матчах два мяча: один — «Реалу», один — «Барселоне».

Федор Чалов поддержал Захаряна

Нападающий ЦСКА Федор Чалов положительно оценил переход партнера по сборной России в «Реал Сосьедад». Федор Чалов назвал «глотком воздуха» переезд Арсена Захаряна в Испанию.

Фото: IMAGO/Pius Koller/Global Look Press Федор Чалов

«Очень рад за Захаряна. „Реал Сосьедад“ играет в Лиге чемпионов, так что это просто суперский вариант. Дай бог, чтобы все получилось. С учетом ситуации вокруг — этот переход будет глотком свежего воздуха для молодых ребят», — приводит слова Чалова «Чемпионат.com».

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