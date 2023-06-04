Футбольный клуб «Реал Мадрид» объявил об уходе обладателя «Золотого мяча» Карима Бензема. Спортсмен доиграет до конца сезона, после чего, по данным Reuters, перейдет в «Аль-Иттихад».
«Реал Мадрид» и наш капитан Карим Бензема договорились завершить его блестящий и незабываемый период в качестве игрока нашего клуба, — говорится в заявлении испанского гранда.
Ранее СМИ сообщали, что «Аль-Иттихад» предложил Бензема контракт сроком на два года. По информации журналистов, общая сумма выплат составит €200 млн.
Спортсмен пришел в клуб в 2009 году, когда ему был 21 год. В составе «Реала» Бензема стал четырехкратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Кубка и четырехкратным победителем Суперкубка королевства. Кроме того, футболист пять раз становился победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.
6 июня в «Реал Мадрид Сити» состоится институциональная акция прощания с Бензема в присутствии президента клуба Флорентино Переса.
Ранее чемпион мира по футболу 2022 года аргентинец Лионель Месси заявил, что уходит из французского ПСЖ по окончании сезона. Он поблагодарил «Пари Сен-Жермен» и партнеров по команде. О своих будущих планах нападающий не сообщил.