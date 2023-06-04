«Реал Мадрид» расстанется с обладателем «Золотого мяча» «Реал Мадрид» объявил об уходе Бензема по окончании сезона

Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press

Нападающий и капитан испанского клуба «Реал Мадрид» Карим Бензема стал обладателем приза «Золотой мяч»

Футбольный клуб «Реал Мадрид» объявил об уходе обладателя «Золотого мяча» Карима Бензема. Спортсмен доиграет до конца сезона, после чего, по данным Reuters, перейдет в «Аль-Иттихад».

«Реал Мадрид» и наш капитан Карим Бензема договорились завершить его блестящий и незабываемый период в качестве игрока нашего клуба, — говорится в заявлении испанского гранда.

Ранее СМИ сообщали, что «Аль-Иттихад» предложил Бензема контракт сроком на два года. По информации журналистов, общая сумма выплат составит €200 млн.

Спортсмен пришел в клуб в 2009 году, когда ему был 21 год. В составе «Реала» Бензема стал четырехкратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Кубка и четырехкратным победителем Суперкубка королевства. Кроме того, футболист пять раз становился победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

6 июня в «Реал Мадрид Сити» состоится институциональная акция прощания с Бензема в присутствии президента клуба Флорентино Переса.

Ранее чемпион мира по футболу 2022 года аргентинец Лионель Месси заявил, что уходит из французского ПСЖ по окончании сезона. Он поблагодарил «Пари Сен-Жермен» и партнеров по команде. О своих будущих планах нападающий не сообщил.