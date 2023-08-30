Тренер объяснил секрет победы «Спартака» над «Динамо» Тренер Игнатьев: динамовцы позволили «Спартаку» сделать очень многое

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Футболисты «Спартака», победившие московское «Динамо» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 4:1, показали великолепную игру, заявил в беседе с «Газетой.Ru», бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев. По его словам, «красно-белые» воспользовались тем, что им позволил сделать соперник.

Команда играет так, как позволяет соперник, и динамовцы позволили «Спартаку» сделать очень многое. Допущенные ими ошибки в обороне, которые привели к голам, — непозволительная роскошь. Спартаковцы умело всем этим воспользовались, — высказал мнение специалист.

Он отметил, что фееричный первый тайм спартаковцев, которые забили свои четыре мяча уже к 25-й минуте встречи, получился таковым из-за ошибок «Динамо». При этом второй тайм прошел уже в другом ключе: «красно-белые» выстраивали оборону, а динамовцы запоздало продемонстрировали хорошую игру.

«Спартак» одолел «Динамо» со счетом 4:1, дубль оформил Александр Соболев, еще по одному мячу забили Антон Зиньковский и Срджан Бабич. «Динамо» ответило голом в исполнении Муми Нгамале во втором тайме.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев высказал мнение, что петербургский футбольный клуб «Зенит» станет главным фаворитом в борьбе за золото Российской премьер-лиги (РПЛ). Футболист спрогнозировал возвращение команды из Санкт-Петербурга на первую строчку турнирной таблицы чемпионата через пять туров.