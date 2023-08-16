Особняк, самолет и $ 500 тысяч за пост: как Неймар будет жить в Эр-Рияде Бразилец переехал в Саудовскую Аравию из Парижа и будет играть против Криштиану Роналду

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Бразильский футболист Неймар

Саудовская Аравия продолжает приглашать звезд футбола в свой чемпионат — Криштиану Роналду, Карим Бензема, Н’Голо Канте, Рубен Невеш, россиянин Малком. Недавно к ним присоединился и Неймар из ПСЖ. Что известно о переходе бразильца в «Аль-Хиляль» и его будущей жизни в Эр-Рияде — в материале NEWS.ru.

Почему Неймар решил покинуть Европу

Первые слухи об уходе бразильского нападающего из парижского клуба появились в июле. Тогда ответ форварда последовал незамедлительно.

«Что касается моего будущего, то я надеюсь остаться в ПСЖ. У меня действующий контракт с этим клубом. Даже если меня будут ненавидеть болельщики, я останусь здесь», — сказал Неймар в интервью CazeTV.

Однако ряд французских медиа сообщали, что 31-летний футболист начал задумываться о переезде еще в начале мае. Одной из главных причин его решения стали болельщики, которые устроили митинг перед его домом, о чем писал BeFootball.

ПСЖ в итоге выставил Неймара на продажу. Diario Sport сообщал, что бразилец связывался с «Барселоной» и предлагал клубу подписать его. По сообщениям источника, футболист был готов на солидное снижение зарплаты, однако подписать контракт с испанцами не удалось — парижане рассчитывали выручить с трансфера порядка € 90 млн.

Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press Бразильский футболист Неймар

Сколько будет получать Неймар в Саудовской Аравии

После отказа «Барселоны» Неймар переключился на Саудовскую Аравию. Футболисту удалось договориться с «Аль-Хилялем». Футболист подписал двухлетнее соглашение. Более того, по различным данным СМИ, саудовцы не обидели ПСЖ — за трансфер бразильца клуб готов был заплатить от € 90 до € 120 млн.

По информации Sky Sports, нападающий будет зарабатывать в Саудовской Аравии € 150 млн за сезон. Globo Esporte уточняет, что сумма чуть выше: за два года на счет игрока поступит € 320 млн. Кроме того, для 31-летнего спортсмена предусмотрены различные бонусы за персональные и командные достижения, а также индивидуальный рекламный контракт — за один пост о Саудовской Аравии в соцсетях Неймар будет получать по € 500 тысяч. Еще по 80 тысяч — за каждую победу «Аль-Хилаль», вне зависимости от того, отметился ли бразильский игрок результативным действием.

Как футболист будет жить в Саудовской Аравии

По информации Foot Mercato, ради приезда бразильца клуб пошел на нарушение закона. Неймару позволили жить со своей беременной девушкой Бруной Бьянкарди в гражданском браке, несмотря на соответствующий запрет, который закреплен в законодательстве страны. Также форварду предоставят личный особняк с обслуживающим персоналом и частный самолет.

Власти королевства не первый раз закрывают глаза на нарушения закона ради привлечения звезды из Европы. Аналогичные условия и у Криштиану Роналду, он также получил возможность жить вместе с гражданской женой Джорджиной Родригес.

Фото: Социальные сети Неймар и его подруга Бруна Бьянкарди

Что говорит Неймар о новом клубе

Во вторник, 15 августа, после объявления «Аль-Хилялем» о подписании контракта Неймар признался, что хочет написать новую историю в местном чемпионате.

«Всегда хотел испытать свои возможности в новом месте. Мне хочется написать новую историю, в чемпионате Саудовской Аравии много качественных игроков, лига очень быстро растет. „Аль‑Хиляль“ — это большой клуб с фантастическими болельщиками. Чувствую, что принял правильное решение в нужное для меня время», — приводит слова Неймара пресс‑служба клуба.

Футболист добавил, что любит забивать голы и побеждать и именно это планирует делать каждую неделю в своем новом клубе.

Чем известен Неймар

Неймар начал свою карьеру в 2003 году, попав в юношескую академию «Сантоса». Но дебютировать за клуб удалось ему только в 2009 году в возрасте 17 лет. В дебютном сезоне за «Сантос» он отличился 10 раз в 33 матчах. Всего за бразильский клуб он провел 134 матча во всех турнирах и забил 70 мячей.

В мае 2013 году «Сантос» сообщил о продаже футболиста в «Барселону». С каталонцами игроку удалось завоевать семь трофеев. Две победы в чемпионате Испании (2014/15, 2015/16), три — в Кубке страны (2014/15, 2015/16, 2016/17), выигрывал Лигу чемпионов (2014/15) и по разу Суперкубок Испании (2013), Суперкубок УЕФА (2015) и клубный чемпионат мира (2015).

Однако больше всего кубков он добыл в ПСЖ, куда ушел из «Барселоны» в 2017 году за рекордные € 222 млн. Этот трансфер остается самым дорогим в истории футбола.

В составе ПСЖ Неймар становился четырехкратным чемпионом страны (2017/18, 2018/19, 2019/20 и 2021/22), по три раза обладателем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21) и Суперкубка страны (2018, 2020, 2022), а также один раз поднял над головой Кубок французской лиги (2017/18).

В составе сборной Бразилии Неймар дебютировал 10 августа 2010 года в матче против США (2:0). В этой же встрече он забил свой первый гол за национальную команду. Со сборной футболист выигрывал Кубок конфедераций (2013) и Олимпийские игры в 2016 году. На чемпионатах мира, однако, ему ни разу не удалось дойти до финала. В общей сложности Неймар забил 77 мячей за сборную Бразилии, повторив рекорд Пеле.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Бразильский футболист Неймар

Кто из звезд выступает в Саудовской Аравии

Неймар — не первый звездный футболист, который выбрал продолжать карьеру в Саудовской Аравии. В декабре 2022 года Криштиану Роналду перешел в «Аль-Наср», заключив контракт на 2,5 года. Клуб сделал 38-летнего нападающего самым высокооплачиваемым футболистом мира. Ежегодно Криштиану зарабатывает € 200 млн.

В июне в Саудовскую Аравию переехал бывший партнер Роналду по «Реалу» Карим Бензема. Французский форвард подписал контракт с «Аль-Иттихадом» по схеме «2+1». Зарплата Бензема близка к цифре Роналду — около € 200 млн в год. Но «Аль-Иттихад» не остановился на Кариме. Клуб заинтересовал полузащитник «Челси» Н’Голо Канте с зарплатой в € 100 млн в год.

Но самым неожиданным трансфером стал Рубен Невеш, которым интересовалась «Барселона». «Аль-Хиляль» заплатил за Невеша «Вулверхэмптону» € 55 млн и заключил контракт с 26-летним футболистом до лета 2026 года. Также в клуб, в котором будет играть Неймар, недавно перешел и нападающий петербургского «Зенита» Малком за € 60 млн. Он уже успел отметиться хет-триком в дебютном матче против «Абхи».

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