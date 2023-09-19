Крылатые ракеты Taurus: когда поступят на Украину, чем опасны для России По мнению экспертов, ракеты Taurus опасны, но не изменят баланс сил в ходе СВО

Фото: IMAGO/Arnulf Hettrich/Global Look Press

Берлин готовится передать Киеву крылатые дальнобойные ракеты Taurus. Депутат бундестага Родрих Кизеветтер заявил, что соответствующее решение будет принято уже в ближайшие дни, после встречи президента США Джо Байдена, канцлера ФРГ Олафа Шольца и лидера Украины Владимира Зеленского на полях Генассамблеи ООН. Какую угрозу несут эти боеприпасы для РФ и способны ли они оказать влияние на ход специальной военной операции — в материале NEWS.ru.

Когда ракеты Taurus поступят в ВСУ

Член Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Родрих Кизеветтер сообщил, что немецкие власти в ближайшие дни примут решение о поставках на Украину крылатых ракет большого радиуса действия Taurus.

«Я твердо убежден, что на этой неделе мы получим дату, когда Taurus будет поставлен», — приводит слова Кизеветтера немецкий портал n-tv.

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press Дату поставки Киеву ракет Taurus определят после встречи Байдена, Шольца и Зеленского на полях Генассамблеи ООН

Кизеветтер считает, что поставки дальнобойных ракет окажут сильное влияние на ход конфликта России и Украины, так как снаряды Taurus способны разрушать линии тылового снабжения в Крыму.

«Это мягкое оружие, поскольку оно разрушает линии снабжения, такие как склады горючего и боеприпасов, а также потому, что оно вынуждает примерно 40 тысяч российских солдат в Крыму сдаться», — заявил немецкий депутат.

Что представляют собой ракеты Taurus

Ракеты Taurus разрабатываются с 1994 года немецкой компанией Daimler-Benz Aerospace и шведским концерном Bofors. Их используют для поражения наземных целей на большом расстоянии. Переносить боеприпас могут наземные и корабельные пусковые установки, а также американские, шведские и европейские истребители, в том числе многофункциональные боевые самолеты F-16, поставку которых для Украины ранее одобрили западные страны.

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что ракеты Taurus подойдут и для вооружения украинских бомбардировщиков.

«Что у Киева осталось? Советские Су-24 и тяжелые истребители Су-27. Taurus — тяжелее Storm Shadow, они прямоугольные, как кирпичи, идут низко, серьезное оружие. Плюс, если Украина получит F-16, ВСУ установят Taurus и на них. В теории можно попробовать установить на шведские Gripen, если Украина их тоже получит, но вряд ли», — перечислил Дандыкин.

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Боевые истребители F-16 могут стать носителями ракет Taurus

Ранее военный обозреватель Алексей Суконкин заявил NEWS.ru, что Taurus сможет донести до целей любой адаптированный самолет. По его словам, тот же Су-27 может вытянуть четыре ракеты.

«До недавнего времени и украинский бомбардировщик Су-24 якобы не мог нести британо-французскую ракету Storm Shadow. Но теперь ими вооружается. В теории крылатую ракету с габаритами Taurus может нести любой украинский самолет, если попытаться адаптировать машину. Причем МиГ-29 две ракеты потащит, Су-27 — четыре точно сможет вытащить», — пояснил Суконкин.

Чем опасны ракеты Taurus для РФ

Taurus оснащена турбореактивным двигателем малого размера. Для обхода систем противовоздушной обороны (ПВО) основная часть ее полета проходит на высоте от 50 до 70 метров. Во время полета ракета не включает радар, что затрудняет ее обнаружение. Боеприпас способен пролететь до 500 километров. По сути, Taurus является аналогом англо-французской малозаметной крылатой ракеты Storm Shadow. Однако немецкий боеприпас имеет больший радиус действия.

Василий Дандыкин не исключил, что Вооруженные силы Украины будут пытаться атаковать этими ракетами российские города.

«У Storm Shadow дальность около 300 км. У Taurus — до 500 км, вот и считайте. Если запускать из Одессы, достигнет Адлера или Новороссийска. А если забраться дальше, то долетит до Калужской области, если стрелять из-под Киева. От Киева до Москвы около 700 км. Считайте, что это может быть и дальнее Подмосковье», — предупредил военный эксперт.

Как ВС РФ будут бороться с этими ракетами

Однако Дандыкин отметил, что нет причин считать Taurus несбиваемой ракетой. По его мнению, с ней можно и нужно бороться, и ее легко смогут обнаружить и уничтожить российские средства ПВО.

«Taurus сбиваемы, как и украинские самолеты. Их могут сбить С-300, С-400, семейство „Бук“, на подлете могут сбить и „Панцири“. И, конечно, наша авиация, способная сбить самолеты-носители и наносить удары по аэродромам», — подчеркнул эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Российские ПВО смогут обнаружить и уничтожить ракеты Taurus

Дандыкин добавил, что Taurus — дорогостоящие ракеты. Их цена, по его информации, может превышать миллион долларов за штуку. Известно, что сегодня они состоят на вооружении Германии и Испании. Берлин имеет 600 таких ракет, а Мадрид всего 43.

Способны ли Taurus изменить ход СВО

Дальнобойные крылатые ракеты Taurus представляют высокую опасность и угрозу для российской армии, заявил NEWS.ru заведующий сектором международных военно-политических и военно-экономических проблем Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Прохор Тебин. Однако, по его мнению, передача этих боеприпасов Киеву не принесет радикальных изменений в ходе специальной военной операции.

«Мы наблюдаем дальнейшую последовательную политику западных стран по накачке Киева все более совершенными и технологически сложными видами оружия. Несомненно, оно представляет высокую опасность и угрозу для российской инфраструктуры и вооруженных сил, но в то же время неспособно стать „серебряной пулей“ и радикально поменять баланс сил в конфликте», — отметил Тебин.

Военный эксперт добавил, что успех применения ракет Taurus может зависеть лишь от количества этих боеприпасов в руках противника. Однако, по его словам, аналогичный пример с передачей снарядов Storm Shadow не дал ВСУ желаемого результата.

«Для обеих сторон конфликта даже такое современное оружие является расходным материалом и весьма активно используется. При этом его возможности по нанесению долгосрочного урона инфраструктурным и военно-промышленным объектам достаточно ограничены» — объяснил Тебин.

Почему немцы спорили о передаче Taurus ВСУ

Украина официально запросила у Германии крылатые ракеты Taurus еще в мае. Однако вопрос об их поставках вызвал широкие споры в парламенте ФРГ. За передачу снарядов Киеву тогда выступали политики, входящие в партию канцлера Шольца. По мнению депутата от Социал-демократической партии Германии Андреаса Шварца, эти ракеты помогут Украине уравнять шансы с учетом отсутствия авиации, необходимой для поддержки контрнаступления.

Фото: Global Look Press Канцлер Шольц противился поставке Украине ракет Taurus

Сам же Шольц до последнего противился дать зеленый свет относительно поставок этих боеприпасов. Канцлер объяснял это нежеланием использования Taurus украинскими военными для ударов вглубь российских территорий. Против поставок выступало и большинство граждан Германии. Согласно опросу, который в августе провел институт общественного мнения Forsa, 66% опрошенных посчитали возможные поставки ракет ошибкой, и только 28% немецких респондентов поддержали решение Берлина уступить просьбам Киева.

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