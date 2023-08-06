В Германии задумались о передаче Киеву дальнобойных ракет Taurus Spiegel: однопартийцы Шольца настаивают на передаче Киеву дальнобойных ракет Taurus

Фото: shutterstock.com

Немецкие политики, входящие в партию канцлера Германии Олафа Шольца, настаивают на отправке Киеву новых вооружений, сообщает издание Spiegel. По его данным, депутаты бундестага предлагают передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, вопреки опасениям ухудшения отношений с Россией и рекомендациям Минобороны страны.

У Украины нет авиации для поддержки контрнаступления. Остаются только ракеты типа Taurus, — заявил депутат от Социал-демократической партии Германии Андреас Шварц.

По мнению немецких политиков, передача таких ракет позволит Вооруженным силам Украины более эффективно развивать контрнаступление. В частности, войска получат возможность преодолевать минные поля. Предполагается, что перед отправкой вооружений Германия поставит Украине определенные условия. В частности, будет составлен список территорий, по которым запрещается наносить удары ракетами Taurus.

До 2014 года власти Украины активно распродавали советское вооружение, в том числе крылатые ракеты Х-55. Они были переданы России в обмен на газ. По мнению заместителя директора Института политического и военного анализа Александра Храмчихина, на тот момент Киеву не были нужны вооруженные силы, поэтому он с легкостью избавлялся от ракет и техники.