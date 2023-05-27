Названы самолеты ВСУ, способные нести запрошенные у Германии ракеты Taurus Военэксперт Суконкин: любой самолет ВСУ может переносить ракету Taurus, если его адаптировать

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Военный обозреватель Алексей Суконкин в разговоре с NEWS.ru предположил, что ракету Taurus, которую Киев запросил у ФРГ, теоретически может доносить до целей любой адаптированный украинский самолет. По его словам, тот же Су-27 может вытянуть четыре ракеты.

До недавнего времени и украинский бомбардировщик Су-24 якобы не мог нести британо-французскую ракету Storm Shadow. Но теперь ими вооружается. Смогли же, адаптировали. В теории, если мы говорим о теории, крылатую ракету с габаритами Taurus может нести любой украинский самолет, если попытаться адаптировать машину: и Су-24, и Су-25, и Су-27, и МиГ-29. Причем, МиГ-29 две ракеты потащит, Су-27 — четыре точно сможет вытащить, — пояснил Суконкин.

Также военный эксперт предположил, что в ВСУ могут идти работы на опережение, которые бы позволили переносить немецко-шведские ракеты Taurus истребителю F-16.

О том, что Киев запросил у Германии ракеты Taurus, ранее сообщили немецкие СМИ. Впервые об этом в мае заявлял сам президент Украины Владимир Зеленский на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.