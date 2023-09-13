Освободить Одессу и пробиться к Приднестровью: как будут наступать ВС РФ Эксперты рассказали о возможностях ВС РФ перейти в наступление на Украине

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Контрнаступление ВСУ, которое стартовало в начале июня, подходит к завершению. Президент Украины Владимир Зеленский уже сам признал, что не верит в его успех, а американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что российская армия может воспользоваться провалом украинцев и перейти в «полномасштабное наступление». Так ли это на самом деле, какие возможности открылись перед Россией в зоне СВО и какое направление может стать перспективными для освобождения от ВСУ, разобрался NEWS.ru.

Что о наступлении РФ говорят в США

Бывший разведчик США Скотт Риттер считает, что российские военные при необходимости будут готовы начать полномасштабное наступление в рамках спецоперации на Украине. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

«Начало полномасштабного наступления не выходит за рамки возможностей российской армии. Вопрос лишь в том, как это произойдет, где и какой будет масштаб», — указал Риттер.

Он отметил, что главным приоритетом для России в ходе наступления будет минимизация потерь в личном составе вооруженных сил.

«Не нужно быть военным гением, чтобы посмотреть на карту, на диспозицию сил, местность, линии коммуникаций и сказать, что если Россия сделает „а“ и „б“, то она поставит Украину в сложное положение», — добавил ветеран американской разведки.

По словам Риттера, Зеленского уже предупредили, что ВСУ на пороге краха, а Россия сможет воспользоваться этим в своих интересах. Эксперт не исключил, что ВСУ могут быть вытеснены на другой берег Днепра, а при желании Москва сможет начать наступление на Одессу.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Главным приоритетом для России в ходе наступления будет минимизация потерь в личном составе вооруженных сил

Провалился ли «контрнаступ» Украины

В понедельник 11 сентября Владимир Зеленский заявил, что у контрнаступления ВСУ не будет «хеппи-энда». В интервью телеканалу CNN он отметил, что украинская армия уже потеряла много людей.

«Все мы хотим успеха, хеппи-энда. <...> Это касается контрнаступления. Это не кино со счастливым концом», — признал Зеленский.

О провале украинского наступления высказался и президент России Владимир Путин. Он заявил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли 71 тысячу человек, а российская армия сумела уничтожить 543 танка и 18 тысяч бронемашин. Президент добавил, что Украина не смогла достичь заявленных целей наступления.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с NEWS.ru отметил, что у Киева изначально не было возможности для успешного контрнаступления. Главная проблема, по его словам, кроется в недостатке военной техники, которую поставляют США и другие страны НАТО.

«С Украиной поступают по принципу „кормить собаку, чтобы не сдохла, но громко лаяла“. У них не было господства в воздухе, а без этого наступать вообще бессмысленно. Это грубейшее нарушение одного из азбучных правил современной войны, но тем не менее американцы подняли их в наступление», — заметил Литовкин.

На прошлой неделе британская газета The Economist опубликовала кулуарную оценку контрнаступления ВСУ представителей Белого дома. По данным издания, в администрации президента США Джо Байдена также идут споры по поводу его успешности. При этом часть чиновников полагает, что понесшая тяжелые потери армия не сможет далеко продвинуться и завершит свою операцию в октябре.

Фото: МО Украины У Киева изначально не было возможности для успешного контрнаступления

Есть ли у России возможность наступать

Виктор Литовкин считает, что у российской армии сейчас есть все возможности для наступательных действий. Он предположил, что они могут начаться сразу после того, как украинский «контрнаступ» окончательно выдохнется.

«Теоретически у нас есть возможность наступать, для этого также есть достаточное количество людей и военной техники. Все зависит от политической воли верховного главнокомандующего», — подчеркнул Литовкин.

С его мнением согласен военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что успешная оборона российской армии сумела измотать противника и теперь может идти в наступление.

«Затягивать нет нужды. Для этого работает и ВПК, мы видим мотивацию бойцов и гражданскую зрелость общества. Люди понимают, что на кону жизнь и судьба страны. Надо освобождать априори наши земли, новые территории, которые сейчас под пятой врага», — призвал Дандыкин.

Однако Литовкин указал на нюансы и риски, о которых нельзя забывать, говоря о начале масштабной наступательной операции.

«Наступление — это всегда риск потерять много людей. Плюс ко всему мы же не наносим удары по городам, где живут мирные люди, а только по военно-промышленным объектам, пунктам управления, складам с боеприпасами и тому, что влияет на положение дел на фронте», — подчеркнул военный обозреватель.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Российские военные могут использовать подобную тактику, провоцируя противника покидать свои позиции и перебрасывать резервы

Где начнется наступление РФ и как на это отреагирует Украина

Украинская армия истощена, а в ее рядах поселилась паника, считает Василий Дандыкин. Однако он не советует недооценивать возможности противника по отражению удара.

«Сейчас они по сусекам Киева ищут больных, пытаются достать тех, кто сбежал в Европу, требуют у союзников ракет большой дальности и истребителей F-16. У них есть возможности, чтобы готовить резервы и в нужный момент использовать их по назначению. Сейчас вопрос в том, кто кого передумает», — подчеркнул Дандыкин.

Он также добавил, что киевский режим будет заниматься переброской своих войск в места, где РФ начнет наступать. Однако, по его словам, это может пагубно сказаться на их боеспособности.

«Пусть перебрасывают. Они же оттягивают свои части, которые остались на других направлениях. По 800-километровому фронту шибко не разбросаешься, потому что перемещение войск в массовом порядке заметно, и по ним можно наносить удары», — объяснил Дандыкин.

По словам военного аналитика, российские военные могут использовать подобную тактику, провоцируя противника покидать свои позиции и перебрасывать резервы. Однако утверждать это эксперт не взялся, как и прогнозировать направления для наступления РФ.

«Как это будет происходить, пока не известно, как и направления наших атак. Это решит Генштаб и верховный главнокомандующий. Возможно, на правом фланге будет наступление, возможно — на левом. Надеюсь, что в скором времени мы это узнаем», — надеется Дандыкин.

Говоря о возможных направлениях для наступления ВС РФ, Виктор Литовкин объяснил, что Россия должна освободить Николаевскую и Одесскую области, чтобы отрезать Украину от Черного моря и проложить себе дорогу в Приднестровье. Он добавил, что российским военным необходимо выбить противника из Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей, чтобы лишить его возможности обстреливать прилегающие регионы РФ.

«Бандеровцы обстреливают Донбасс и Белгородскую, Брянскую, Курскую, Запорожскую, Херсонскую и другие области. Поэтому надо отодвигать их силовые структуры как минимум на 30 км. Это расстояние, на котором пролетают ракеты HIMARS и Storm Shadow, а сейчас еще будут пролетать американские ATACMS. Поэтому надо их отодвигать», — подытожил Литовкин.

Читайте также:

«Закончатся резервы для боя»: в РФ назвали срок окончания контрнаступа ВСУ

«Украину решили сдать»: Зеленский потерял веру в Запад. Когда кончится СВО?

Challenger и Leopard в огне: что ждет западные танки на Украине

«Обмен ядерными ударами неминуем»: когда начнется третья мировая война