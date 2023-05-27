Киев хочет «длинную руку»: чем опасны ракеты Taurus, достанут ли до Москвы Украина просит у ФРГ ракеты Taurus

Фото: taurus-systems.de

Ракета Taurus

Украина официально запросила у Германии дальнобойные крылатые ракеты (КР) немецко-шведской разработки Taurus, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Издание отмечает, что данная инициатива исходила от депутата бундестага Родериха Кизеветтера. В публикации подчеркивается, что дальность полета Taurus достигает 500 км. Чем опасны новые КР, могут ли российские ЗРК их сбить — в материале NEWS.ru.

Из чего состоит Taurus, как далеко летит, что внутри

На сайте одного из разработчиков Taurus — немецкого предприятия MBDA, а также на сайтах, посвященных вооружению, говорится, что разработка КР началась в 1994-м. Основой для нового боеприпаса стала авиационная кассета DWS39 с дальностью полета до восьми километров с 24 осколочными и кумулятивными боеприпасами. В разработке принимали участие Daimler-Benz Aerospace (ФРГ) и концерн Bofors (Швеция).

Изначально планировалось, что Taurus выпустят в нескольких модификациях: с кумулятивно-фугасной (до 500 кг) боевой частью для уничтожения хорошо защищенных малоразмерных целей, кассетной БЧ и с кассетными снарядами для работы по площадным наземным объектам. Первый испытательный полет КР выполнила в 1999 году.

Фото: taurus-systems.de Испытание ракеты Taurus

На сайте Deagel.com отмечается, что часть Taurus изготовлена в виде модификаций HPM (High Power Microwave), для временного вывода из строя информационных систем противника и его источников энергии. Тактико-технические характеристики Taurus, по открытым данным в Сети и согласно сайту Taurus Systems, таковы:

— дальность полета Taurus — около 500 км;

— длина и ширина: 5100 мм и 1080 мм соответственно;

— масса заправленной/пустой ракеты: 1360/1080 кг;

— развиваемая скорость: 0,6–0,95 Маха;

— траектория полета: низковысотная (30 м), с огибанием рельефа;

— масса БЧ и взрывчатого вещества: 481 кг, 45 кг с кумулятивным и 56 кг с фугасным зарядами соответственно;

— носителями являются американские, шведские и европейские истребители: Panavia Tornado, McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, Saab JAS 39 Gripen; наземные и корабельные пусковые установки.

Taurus состоит на вооружении Германии (600 ракет) и Испании (43 ракеты).

Чем опасны ракеты Taurus для ВС России

Военный обозреватель Алексей Суконкин в разговоре с NEWS.ru отметил, что немецко-шведские КР Taurus опасны для ВС России своей способностью идти к цели на высоте 30 метров, огибая рельеф. Собеседник добавил, что средства ПВО могут и не заметить снаряд, летящий по такого траектории.

«По открытым данным, Taurus летят на скорости до 0,95 Маха, или 1163 км/ч, могут идти на 30-метровой высоте, огибая рельеф. Это главная опасность — могут пройти незамеченными для ЗРК при такой траектории. Но есть нюанс: если ее вовремя заметить, то можно сбить, как и любую другую крылатую ракету», — отметил Суконкин.

Фото: taurus-systems.de Испытание ракеты Taurus

Он подчеркнул, что в случае передачи ВСУ ракет Taurus все будет зависеть от тактической грамотности военного командования Украины, а также от обученности расчетов ПВО. Военэксперт добавил, что в теории «сбить можно всё».

Какие украинские самолеты могут нести ракеты Taurus

По мнению Суконкина, КР Taurus украинские военные смогут установить на любой боевой самолет ВСУ после соответствующей модернизации: Су-24, Су-27, Су-25 или МиГ-29. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что Taurus также способны нести американские истребители F-16, обещанные Киеву странами НАТО.

«В теории крылатую ракету с габаритами Taurus может нести любой украинский самолет, если попытаться адаптировать машину: и Су-24, и Су-25, и Су-27, и МиГ-29. Причем МиГ-29 две ракеты потащит, Су-27 — четыре точно сможет вытащить», — считает Суконкин.

Он напомнил, что, предположительно, украинские бомбардировщики Су-24 Киев адаптировал для применения британско-французских КР Storm Shadow, хотя раньше они считались несовместимыми в принципе.

Какие российские системы ПВО собьют ракеты Taurus

Суконкин добавил, что Taurus вполне можно сбить, как и любую другую крылатую ракету. По его словам, Taurus — аналог и прямой конкурент британско-французских Storm Shadow, уже используемых ВСУ, а значит, немецко-шведские КР реально перехватить и уничтожить.

Эксперт отметил, что Taurus, если вовремя их заметить, уязвимы перед любыми российскими зенитно-ракетными комплексами (ЗРК), включая «Тор», «Бук» и «Панцирь», особенно если российская РЛС дежурит на возвышенности, а ЗРК стоит в удобной для стрельбы позиции.

«Если РЛС стоит на возвышенности, то Taurus заметят вовремя, если ЗРК расположен в удобной позиции для стрельбы, то любой наш „Тор“, „Бук“, „Панцирь“ отработают по ним. Если снаряд вычислили, то любой наш ЗРК ее собьет. Абсолютно любой, хоть С-300, хоть С-400», — рассказал Суконкин.

Обозреватель добавил, что низколетящую Taurus проще вычислить, если в воздухе дежурит российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С»

Зачем Украине понадобились немецкие ракеты Taurus

Как заявил NEWS.ru Суконкин, Киев запросил у Германии ракеты Taurus, чтобы у ВСУ была возможность сравниться с ВС РФ в нанесении массированных ударов. Он отметил, что эти боеприпасы так же опасны, как и любые другие крылатые ракеты.

«Понятно стремление Киева получить „длинную руку“. Мы понимаем, что попытки провести диверсионную операцию со стороны ВСУ, которые мы наблюдаем, не носят такой массированный характер, как носят наши массированные ракетные удары по объектам ВСУ. Они тоже хотят получить оружие с максимально возможной дальностью», — добавил Суконкин.

Как отмечает Frankfurter Allgemeine, «дальнобойность Taurus при запуске от границы позволяет им достигнуть Москвы».