Названы российские ЗРК, способные сбить запрошенные Киевом ракеты Taurus Военэксперт Суконкин: немецкие ракеты Taurus могут быть сбиты любыми российскими ЗРК

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Запрошенные Киевом немецкие ракеты Taurus могут быть сбиты любыми российскими зенитно-ракетными комплексами (ЗРК), включая «Тор», «Бук» и «Панцирь», заявил NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. По его словам, для этого необходимо наращивать средства ПВО, включая способные проводить разведку радиолокационные станции, и уничтожать носители и сами ракеты до того, как их запустят.

Если РЛС стоит на возвышенности, то Taurus заметят вовремя, если ЗРК расположен в удобной позиции для стрельбы, то любой наш «Тор», «Бук», «Панцирь» отработают по ним. А если в этот момент в воздухе дежурит летающая РЛС А-50, то Taurus по-любому должны заметить. Если снаряд вычислили, то любой наш ЗРК ее собьет. Абсолютно любой, хоть С-300, хоть С-400, — подчеркнул эксперт.



Ранее Минобороны Германии подтвердило обращение Киева к Берлину с просьбой о предоставлении в качестве военной помощи немецко-шведских ракет Taurus с радиусом действия до 500 км. При запуске таких ракет от российско-украинской границы они могут долететь до Москвы. Комментируя ситуацию, Суконкин предположил, что ВСУ хочет иметь возможность сравниться с ВС РФ в нанесении массированных ударов. Он отметил, что эти боеприпасы так же опасны, как и любые другие крылатые ракеты.