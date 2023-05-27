Военэксперт объяснил, зачем Украина запросила у ФРГ ракеты Taurus Военэксперт Суконкин: Киев попросил у ФРГ ракеты Taurus, чтобы усилить удары ВСУ

Фото: taurus-systems.de

Киев запросил у Германии ракеты Taurus, чтобы у ВСУ была возможность сравниться с ВС РФ в нанесении массированных ударов, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. Он отметил, что эти боеприпасы так же опасны, как и любые другие крылатые ракеты.

Понятно стремление Киева получить «длинную руку». Мы понимаем, что попытки провести диверсионную операцию со стороны ВСУ, которые мы наблюдаем, не носят такой массированный характер, как носят наши массированные ракетные удары по объектам ВСУ. Они тоже хотят получить оружие с максимально возможной дальностью, — сказал эксперт.

Он добавил, что ракету Taurus называют аналогом британо-французской Storm Shadow. В связи с этим следует считать, что боевые возможности и схемы применения у нее аналогичные.

Ранее Минобороны Германии подтвердило обращение Киева к Берлину с просьбой о предоставлении в качестве военной помощи немецко-шведских ракет Taurus с радиусом действия до 500 км. При запуске таких ракет от российско-украинской границы они могут долететь до Москвы.