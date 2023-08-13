В Германии заподозрили Шольца во вредительстве Украине Welt: сомнения Шольца об отправке ракет Taurus вредят Украине и Германии

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Сомнения канцлера ФРГ Олафа Шольца относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus вредят как Берлину, так и Киеву, заявил обозреватель немецкого издания Welt Тор Барфус. По его словам, такими действиями политик подрывает доверие к самому себе.

Долгие колебания и размышления Шольца наносят вред не только Украине, которой срочно нужно больше оружия для защиты своей страны и своего народа. В конечном итоге он подрывает доверие к самому себе. Подобно мальчику-пастуху, который выкрикивал «волк», он слишком часто использовал свой страх «эскалации» в качестве оправдания, — заявил колумнист.

Барфус также признал, что поставки ракет Taurus Вооруженным силам Украины не смогут «изменить правила игры» на поле боя.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников Киева как можно скорее поставить ВСУ немецкие ракеты Taurus и американские ATACMS. По его словам, эти боеприпасы будут «использованы только внутри страны». Как сообщила газета Spiegel, первые ракеты Taurus могут быть переданы украинской стороне в ближайшие месяцы. Минобороны Германии уже обратилось к немецким производителям с требованием изменить их конструкцию для ограничения дальности действия.