Глава МИД Литвы рассказал о состоянии Тихановской

https://static.news.ru/photo/48fcabc4-dca9-11ea-aff2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, вынужденно покинувшая страну, восстанавливается после стресса. Она самостоятельно определится со своими планами, важно дать ей для этого время, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Таким образом он дезавуировал своё более раннее утверждение о том, что та намерена сделать публичное заявление.

По нашим правилам она сейчас должна быть в изоляции две недели, поскольку приехала из Белоруссии. Она как-то восстанавливается после этого стресса, который всё-таки был, и чувствует себя лучше, — сказал Линкявичюс в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он уточнил, что пообщался с Тиханович по телефону утром 12 августа. Дипломат отметил, что женщина, которая пошла в политику, заменив арестованного в предвыборный период мужа, «действительно очень многое испытала за это время». Глава МИД Латвии также призвал с пониманием отнестись к тому, что она новичок в политике, поэтому «на её плечи столько много всего навалилось».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Центризбирком заявил, что, по предварительным данным, за Лукашенко проголосовало 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Явка составила 84,23%.

В штабе Тихановской результаты голосования не признали. Там заявили о многочисленных фальсификациях и подтасовках.

В ночь на 11 августа Тихановская уехала в Литву, власти которой предоставили ей визу сроком на год. Доверенное лицо политика Ольга Ковалькова отметила, что у той не было выбора, кроме как уехать из страны. Её отъезд «организовали» власти, заявила она.

Позже белорусское информагентство БелТА распространило видеообращение Тихановской, в котором та, читая речь с листа, призвала белорусов прекратить протесты и не оказывать сопротивления силовикам. Сторонники оппозиции пришли к выводу, что она сделала это под давлением, когда накануне отъезда в течение нескольких часов её не выпускали из здания Центризбиркома.

В другом видеообращении, которое записала сама Тихановская, она объяснила свой отъезд беспокойством за семью и заявила, что сдалась под давлением обстоятельств.

Ранее, как писал NEWS.ru, Линкявичюс заявил, что кандидат в президенты Белоруссии намерена выступить в ближайшее время с публичным обращением.