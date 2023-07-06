Финляндия ужесточила въезд для россиян: кто разрушил многолетнюю дружбу С 1 октября Россия отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге

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МИД РФ сообщил 6 июля, что с 1 октября Россия отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Как говорится в заявлении ведомства, это решение стало ответом на «конфронтационные действия Хельсинки» после объявления об ужесточении режима въезда для россиян, которые владеют собственностью в стране. Что происходит между нашими странами и к чему всё идет — в материале NEWS.ru.

Что изменилось в отношениях России и Финляндии за год: хроника событий

В сентябре 2022 года Финляндия закрыла въезд для российских туристов, начала аннулировать россиянам действующие шенгенские визы при пересечении границы. Возможность въехать в Финляндию из России осталась лишь для работы, учебы, посещения близких родственников.

Начало 2023 года — закрываются генконсульства Финляндии в Мурманске и Петрозаводске.

4 апреля 2023 года Финляндия официально вступила в НАТО. По заявлению посольства РФ в Хельсинки, присоединение Финляндии к санкциям ЕС практически разрушило торговые отношения двух стран, а вступление в Альянс «создало новые политические реалии».

Июнь 2023 года — Финляндия выслала девять сотрудников российских загранучреждений.

С 1 июля 2023 года прекращается работа канцелярии посольства России в городе Лаппеенранта.

6 июля 2023 года МИД РФ вызвал посла Финляндии в РФ и обнародовал заявление, в котором отмечается, что в ответ на «конфронтационную российскую политику» Россия высылает девять сотрудников посольства Финляндии в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге. А с 1 октября закрывает генконсульство в Петербурге.

В этот же день Финляндия заявила о продлении ограничений на поездки граждан РФ. «Не связанные с необходимостью поездки граждан России в Финляндию и транзит через территорию Финляндии в другие страны Шенгенской зоны будут по-прежнему ограничиваться до дальнейшего уведомления. Одновременно будут ужесточены ограничения на поездки для бизнесменов, владельцев недвижимости и студентов», — сказано в решении правительства Финляндии.

В настоящее время финская сторона обсуждает закрытие российского генконсульства в Турку.

Что ответили в МИД РФ на ужесточение режима въезда в Финляндию россиян

Россия учтет решение Финляндии по ужесточению въезда для российских граждан в своей политике на финском направлении, заявила 6 июля официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Принимая подобные решения, в Хельсинки должны отдавать себе отчет в том, что подобное рвение Финляндии будет не только оценено в Брюсселе, Вашингтоне и Киеве, оно будет учтено в Москве при планировании дальнейшей политики на финском направлении», — сказала она.

Отвечая в ходе брифинга на вопрос NEWS.ru, Захарова сообщила, что посла Финляндии в России вызвали в МИД, где ему был заявлен протест из-за проводимой Хельсинки политики в отношении России. По ее словам, действия Финляндии направлены на разрыв дружественных отношений с Россией, которые формировались десятилетиями.

«Ему [послу Финляндии в Москве] был заявлен решительный протест в связи с проводимой властям Финляндии конфронтационной антироссийской политикой, которая направлена на слом формировавшихся десятилетиями российско-финляндских отношений взаимовыгодного сотрудничества», — заявила Мария Захарова.

В качестве ответной меры на недружественный курс Хельсинки и высылку российских дипломатов из Финляндии Россия объявила персонами нон грата девять финских дипломатов. Кроме того, Россия с 1 октября отзывает свое согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Мария Захарова подчеркнула, решение Хельсинки об ужесточении режима въезда для россиян, которые владеют собственностью в стране, будет принято во внимание всеми в мире, кто «сохранял иллюзии» относительно надежности владения собственностью на Западе.

«Это урок для всех. Это урок, к чему приводит это самое заигрывание с либеральной идеологией — приводит к либеральной диктатуре. Это урок для всех тех, кто многие годы не видел на Западе никаких изъянов, слепо следуя их курсу и веря, что там все по-другому и там настоящая свобода и настоящие гарантии частной собственности, неприкосновенности имущества и так далее», — резюмировала Захарова.

Что будет дальше

Председатель международного комитета Госдумы РФ, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сказал NEWS.ru, что «финское руководство запускает отрицательный бумеранг». «В результате Хельсинки, как и многие другие столицы стран Еврозоны, окажутся в положении унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла», — подчеркнул Слуцкий.

Сенатор Сергей Цеков заверил в беседе с NEWS.ru, что Россия даст зеркальный ответ на действия Финляндии.

«Мы соответственно ужесточим въезд для них. В первую очередь они вредят этим только себе, Финляндия ведь стала страной благодаря России и достаточно хорошо жила все это время. Теперь они зачем-то решили создать проблемы в жизни и будут страдать от этих решений — не смогут заехать в Россию, покупать продукцию. Бог, видимо, ума лишает руководство Финляндии. С другой стороны, руководство их люди сами выбирают», — отметил Цеков.

Сенатор Владимир Джабаров призвал не открывать рынок России для соседней страны.

«Мы можем ответить симметрично решению Финляндии, там ничего хорошего нет. Это страна поднялась благодаря тому, что Россия предоставила ей все возможности сырьевые, открыла свой рынок товаров, которые в Европе особо популярностью не пользуются. Все эти годы, почти несколько десятилетий, как оказалось, Финляндия затаила на нас обиду. Считаю, что теперь нужно подумать, нужно ли все это давать впредь», — сказал Джабаров в беседе с NEWS.ru.

Фото: МИД РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Что говорят финские власти

«Объявленные сегодня Россией меры являются жестким и асимметричным ответом на решения Финляндии о депортации. Я разговаривал с председателями финских правящих партий — мы готовим аналогичные меры. Аналогом генерального консульства в Санкт-Петербурге в Финляндии является генеральное консульство России в Турку», — заявил 6 июля президент Финляндии Саули Ниинистё.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отметил, что закрытие генконсульства в Петербурге еще больше ухудшит отношения с Россией. «Закрытие консульства РФ на Аландских островах было бы недостаточным ответом на заявленные Россией меры в отношении финской дипмиссии», — добавил он.

По мнению главы МИД Финляндии Элины Валтонен, «объявленные Россией меры являются преувеличенным ответом на июньские решения Финляндии о депортации (российских дипломатов. — NEWS.ru)». Также она напомнила, что в настоящее время ведется расследование в отношении консульства РФ на Аландских островах. Ранее в июне президент Ниинистё усомнился в законности присутствия этого консульства на островах в Ботническом заливе.

Между тем мэр города Турку Минна Арве подчеркнула, что по-прежнему придерживается мнения, «что присутствие российского государства в городе Турку не является необходимым или желательным». А те из граждан России, кто нуждается в консульских услугах, смогут получить их в Хельсинки, полагает Арве. «Расстояние между Турку и Хельсинки приемлемое. Я считаю, что эти услуги нужны настолько редко, что такой договоренности достаточно, чтобы удовлетворить потребность в этих услугах», — считает она.

Во всем виновато правительство экс-премьера Санны Марин?

Финский политолог Йохан Бекман в разговоре с NEWS.ru заявил, что в стремительном ухудшении отношений с Москвой виновно правительство бывшего премьер-министра Финляндии Санны Марин, находившееся у власти в 2019--2023 годах.

«Это она сделала все, чтобы ликвидировать отношения с Россией, — считает Бекман. — Она заставила все финские компании свернуть бизнес в России. При ней был ограничен въезд для российских туристов. А главное ее преступление — при ней Финляндия вступила в НАТО! Новое правительство пока ничего не может сделать, ему тяжело».

На вопрос, как сам Бекман, раньше регулярно посещавший Россию, добирается до нее теперь, он посетовал, что «стало очень тяжело, нет ни самолетов, ни автобусов, ни поездов».

Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press Экс-премьер-министр Финляндии Санна Марин

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