«Тотальная русофобия»: сенатор про ограничения для россиян в Финляндии Сенатор Цеков объяснил ограничения для россиян в Финляндии русофобией

Фото: Artur Widak/Global Look Press

Финляндия, ужесточая правила въезда для российских абитуриентов, бизнесменов и владельцев недвижимости, вредит сама себе, заявил в разговоре с NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, Россия примет ответные симметричные меры.

Мы соответственно ужесточим въезд для них. В первую очередь, они вредят этим только себе, Финляндия ведь стала страной благодаря России и достаточно хорошо жила все это время. Теперь они зачем-то решили создать проблемы в жизни и будут страдать от этих решений — не смогут заехать в Россию, покупать продукцию. Бог, видимо, ума лишает руководство Финляндии, с другой стороны, руководство их люди сами выбирают. Я полагаю, что причины таких решений кроются во влиянии Запада, ощущения дружбы с ними, которое является ложным, а также тотальная русофобия. Это именно фобия — боязнь России по причинам, которые финны выдумали сами и тем самым вредят себе, — заявил Цеков.

Поводом для комментария стала информация о том, что Финляндия с 10 июля ужесточит въезд в страну для российских абитуриентов, бизнесменов и владельцев недвижимости. Ранее посол Финляндии в России был вызван в МИД, где ему был заявлен протест из-за проводимой Хельсинки политики в отношении России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, действия Финляндии направлены на разрыв дружественных отношений с Россией, которые формировались десятилетиями.