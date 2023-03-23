Финляндия подписала законы для вступления в НАТО: что это значит для России Балтийское море станет «озером НАТО», а граница РФ с государствами — членами Альянса увеличится более чем на 1 тыс. км

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Президент Финляндии Саули Ниинисте подписал 23 марта два закона, утверждающих вступление страны в НАТО, и теперь Хельсинки может официально подать заявку на присоединение к Альянсу. Таким образом, Балтийское море становится «озером НАТО», а граница РФ со странами — членами Альянса удлинится более чем на 1 тыс. км. Что это значит для России и какие последствия повлечет — в материале NEWS.ru.

Что произошло

Президент Финляндии 23 марта подписал два закона: «Предложение правительства об утверждении и вступлении в силу Североатлантического договора» и «Соглашение о статусе Организации Североатлантического договора, национальных представителей и международного персонала». В ближайшее время они вступят в силу. Таким образом, Хельсинки вступает в НАТО.

Финляндию точно примут в НАТО?

На прошлой неделе президент Ниинисте посетил Анкару, чтобы снять возражения турецкой стороны по этому вопросу. До того Турция требовала от Финляндии признать незаконными курдские организации согласно декларации Мадридского саммита НАТО, состоявшегося в июле прошлого года.

Фото: IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press Президент Финляндии Саули Ниинисте

Дело осталось за Венгрией, которая также не была согласна на присоединение к Альянсу Финляндии и Швеции, но, как ожидается, 27 марта одобрит вступление Финляндии на заседании парламента (для присоединения к Альянсу нового члена необходима единогласная поддержка всех 30 стран — членов НАТО).

Почему Турция и Венгрия возражали против вступления Финляндии в НАТО

Турция добивалась, чтобы Финляндия прекратила поддерживать курдские организации, признанные в Турции террористическими, в первую очередь Рабочую партию Курдистана и аффилированные с ней организации, и как следствие — выслала участников этих организаций. Второе пожелание Анкары — чтобы Хельсинки отменил негласное эмбарго на поставку оружия Турции, которое начало действовать с 2019 года, после начала турецкой операции в Сирии. В конце января этого года финская компания Miilux с одобрения Минобороны и МИД Финляндии подписала контракт на поставку броневой стали в Турцию. По всей видимости, этого оказалось достаточно, чтобы Анкара одобрила заявку Финляндии.

Фото: Juma Mohammad/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Турецкие военные в Сирии

С Венгрией дело обстоит сложнее. Еще в прошлом году Будапешт поддерживал намерение Финляндии и Швеции вступить в НАТО, но потом неожиданно стала воздерживаться от одобрения такого шага. И только когда Анкара на прошлой неделе заявила, что согласна на присоединение к НАТО Финляндии, глава парламентской фракции правящей венгерской партии FIDES Кочиш Марте вдруг заявил, что 27 марта парламентарии рассмотрят заявку Хельсинки.

«Это, скорее всего, означает, что Будапешт действует согласованно с Анкарой», — полагает Каталин Миклосси, заведующая кафедрой восточноевропейских исследований Александровского института Хельсинкского университета. Но чем вызвана такая зависимость, эксперты сказать затрудняются, и лишь строят теории по поводу взаимодействия Турции и Венгрии в рамках Организации тюркских государств.

Когда Финляндия официально станет членом НАТО

После одобрения парламентом Венгрии Хельсинки сможет подать официальную заявку на вступление Финляндии в НАТО. В этой заявке должно быть указано, что страна-кандидат готова привести свои вооруженные силы к стандартам Альянса, поддерживать других членов НАТО.

Также пост министра обороны могут занимать только гражданские лица, не должно быть конфликтов с соседними государствами, в стране не должно быть иностранных военных баз. Если все эти условия соблюдены, то на очередном саммите НАТО страна-кандидат получает приглашение присоединиться к Альянсу и письменно подтверждает согласие это сделать. Протокол присоединения затем должен быть ратифицирован парламентами государств — членов НАТО, после чего он отправляется на хранение в депозитарий Альянса в США.

Чем это грозит России

«Сейчас Финляндия уже не самостоятельное независимое государство, это блоковая страна, поэтому проецировать сюда нужно не только финские вооруженные силы, но и Вооруженные силы НАТО, — пояснил NEWS.ru генерал-полковник в отставке, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов. — Если раньше порядка 50 тыс. войск первой линии готовности стояло у наших границ, то сейчас НАТО приняло решение усилить их до 300 тыс., в первую очередь за счет Финляндии и Швеции. Нам нужно наращивать военные силы. Если раньше направляли политико-дипломатические, культурные, экономические усилия, то сегодня приоритет будет военно-силовой».

По словам эксперта, Финляндия усиливает свои войска, а значит, России нужно развивать северо-западное направление, по крайней мере развертывать несколько дивизий, средства ПВО, что-то из ракетного вооружения, потому что если противник усиливает свою группировку, то нельзя не реагировать. Реагировать придется.

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Как Финляндия поддерживает Украину в СВО

23 марта президент Финляндии одобрил 14-й пакет военной помощи Киеву, включающий три танка Leopard 2, заявил глава Минобороны страны.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, такой шаг Финляндии только ухудшает военно-политическую ситуацию в Европе, способствует милитаризации Балтийского моря и напряженности в Арктическом регионе.

«Это было сделано без широкой общественной дискуссии, в том числе под давлением беспрецедентной антироссийской кампании СМИ. Мы понимаем, что за этой политической кампанией стоят Соединенные Штаты и ряд их союзников», — заявила Захарова.

А что будет со Швецией?

Вопрос вступления в НАТО Швеции остается открытым, пока ни Турция, ни Венгрия не одобрили ее заявки, хотя ранее шведский парламент одобрил вступление в Альянс. На саммите ЕС в Брюсселе 23 марта премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон намерен спросить о причинах этого своего венгерского коллегу Виктора Орбана. Как отметил Кристерссон, «правительство Швеции еще не получило от Венгрии никаких объяснений, почему финская и шведская ратификации были разделены».

Напомним, в январе в Стокгольме прошел ряд акций, вызвавших возмущение всего мусульманского мира. 21 января датский ультраправый активист Расмус Палудан сжег Коран на площади перед турецким посольством в Стокгольме, а ранее, 13 января, курды из организации «Комитет Рожавы» подвесили за ногу на площади в шведской столице манекен, похожий на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.