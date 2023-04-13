«Это бесчеловечно»: Латвия объявила о массовой депортации россиян Высылка граждан РФ может начаться с 2 декабря нынешнего года

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Рига, центральный вокзал

Российским гражданам, проживающим в Латвии, грозит депортация, если они до конца нынешнего лета не сдадут экзамен по государственному языку. Об этом сообщило Управление по делам гражданства и миграции Латвии, подчеркнув, что высылка может начаться с 2 декабря нынешнего года. Сами экзамены уже стартовали 11 апреля. Насколько это требование соответствует латышским законам, кого касается и что теперь делать остающимся в Латвии россиянам?

Кто в Латвии должен сдавать экзамен по государственному языку

В августе прошлого года правительство Латвии приняло решение о том, что граждане РФ, ранее получившие постоянный вид на жительство (ВНЖ) в стране, сохранят его, только если сдадут экзамен по государственному языку.

Это касается 17 865 граждан России, имеющих постоянный ВНЖ, большинство из них в пожилом возрасте. Эти люди жили в Латвии ещё в советское время, многие из них здесь родились. Но в 1990-х они выбрали гражданство России. Как правило, это было сделано по материальным причинам — российские пенсии оказались выше латвийских, при этом передвижение между Латвией и РФ было свободным. Однако, выбрав гражданство РФ, они не захотели уезжать из Латвии и оформили там постоянный вид на жительство.

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Против кого направлен закон

«Данная инициатива не имеет отношения к россиянам, приехавшим в Латвию в годы независимости или купившим здесь квартиры и дома, как многие российские звёзды, полюбившие Юрмалу, — рассказал NEWS.ru Михаил П., общественный деятель из Риги, попросивший не называть его фамилию из-за опасений санкций за общение с российским СМИ. — Не касается инициатива и эмигрантов-россиян, приехавших к нам после начала СВО на Украине. Они все получили временный вид на жительство, перед ними государство ответственности не несет, выслать их можно в две минуты. Закон направлен против пожилых россиян, для которых сдача экзаменов само по себе испытание».

Михаил назвал эту инициативу «бесчеловечным актом, направленным против выдавливания определенной категории россиян из страны». Эти люди, по его словам, в большинстве своем не являются сторонниками европейского курса Латвии и не согласны с антироссийскими инициативами Риги, как, например, снос памятников погибшим в Великую Отечественную войну воинам.

Многие из них не скрывают, что в российско-украинском конфликте находятся на стороне Москвы. К тому же для людей этой возрастной категории Латвия «остаётся частью общего постсоветского пространства, которая ещё не так давно, в их представлении, управлялась ЦК компартии и райкомами», заключил собеседник NEWS.ru.

Как проводят экзамен на знание латышского

Экзамены по государственному языку для граждан России начались во вторник, 11 апреля. Зарегистрироваться на них нужно было в период с 1 февраля по 24 марта.

В Риге открылись три участка, на которые пока пришли 270 человек из почти 18 тысяч. Результаты им объявят через семь рабочих дней, рассказала журналистам представитель Центра содержания образования Лиене Берзиня.

По её словам, экзамен состоит из нескольких этапов: беседа на латышском, чтение текста, написание теста и ответы на устные вопросы. Каждый этап необходимо пройти с результатом не менее 60% правильных ответов. Всего на экзамены уже записались восемь тысяч человек, остальным необходимо успеть это сделать до 1 сентября нынешнего года. Иначе — депортация.

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Как будет проходить депортация

Если языковой экзамен окажется провален, то постоянный вид на жительство аннулируется. Человеку дадут временный ВНЖ на год, в течение которого он обязан покинуть страну. Продлеваться временный ВНЖ не будет.

В законе также говорится о том, что временный ВНЖ не будут выдавать людям с налоговой задолженностью более €500, а также тем, против кого были возбуждены уголовные дела.

Соответствует ли решение о депортации законам Латвии и международным конвенциям

С точки зрения латвийского закона требование адекватное, отметили собеседники NEWS.ru в Риге. Не зря сейм филигранно выписывал законы, направленные против российского присутствия в стране, что особенно проявилось после начала СВО.

Михаил убежден, что новая инициатива не соответствует международным конвенциям.

«В любой стране существуют законные основания, чтобы быстро выдворить человека с иностранным паспортом. Но в данном случае депортация может иметь массовый характер. И пройдёт она, как получается, по этническому принципу. Говоря прямо, репрессируют бывших русскоязычных граждан Латвии, остающихся в стране и имеющих постоянный вид на жительство. Они иностранцы формальные, они здесь родились и выросли, здесь остаются могилы их предков. Конечно, это преступление. Я не слышал, чтобы подобные требования были в других странах мира».

Есть в инициативе властей Латвии и противоречия с конституцией страны, убеждена рижский юрист и правозащитник Елизавета Кривцова.

«Противоречия с конституцией не в самом факте сдачи экзамена на знание языка, а в том, что нельзя выдвигать юридические требования обратным числом. То есть человеку, получившему когда-то постоянный вид на жительство, а с ним и определённые права от государства, теперь говорят: в 1990-х годах мы забыли проверить ваше знание латышского языка, сдавайте экзамен. А если не сдадите, то вышлем. Это перечёркивает понятие о правовой определённости и право на личную жизнь», — рассказала Кривцова NEWS.ru.

Она напомнила, что постоянный вид на жительство даёт постоянные права, которые нельзя отменить из-за смены политики или осложнения международной обстановки. Человека можно лишить этого статуса только на основании серьёзного нарушения закона.

И что теперь делать русским с постоянным ВНЖ?

Кривцова советует все-таки сдать экзамен на знание государственного языка.

«Знание госязыка — это возможность защищать свои права. Стоит его хорошо изучить и сдать экзамен, особенно если человек достаточно молод», — убеждена юрист.

Незнание госязыка является неуважением к стране?

Насколько этично долго жить или даже родиться в стране и при этом не знать ее государственного языка — вопрос отдельный и довольно спорный. По мнению коренных латвийцев, общение на иностранном языке — проявление неуважения к государству.

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Так, почти полгода назад Национальный совет по электронным СМИ аннулировал лицензию российского телеканала «Дождь» (внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов) на работу в стране. Тогда представители канала, не владеющие латышским языком, пришли на заседание без переводчика. Хотя все госорганы Латвии ведут работу только на государственном языке.

Как рассказал NEWS.ru бывший депутат латышского парламента, политолог Вейко Сполитис, этот поступок был воспринят членами совета как пренебрежение к латвийским законам и «исключил мягкое решение по отношению к российским оппозиционерам».